دبي من أجمل مدن العالم للزيارة خلال الصيف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاءت دبي كواحدة من أجمل مدن العالم التي يمكن زيارتها خلال هذا الصيف، بحسب دراسة أعدّها موقع ترافيل باغ لتحليل الوسم الأكثر تصدراً على مواقع التواصل الاجتماعي: انستغرام وتيك توك، لأكثر من 100 مدينة حول العالم.

وتصدّر قائمة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها دبي، وبرج خليفه، والعمارة الإسلامية المتميزة.

وفرضت دبي الإمارة واقعها الخاص على مفهوم السياحة الصيفية في المنطقة عبر سلسلة متنوعة من مراكز التسوق الضخمة، والتي تشهد عروضاً تسويقية مغرية طوال الموسم، إضافة إلى خيارات الترفيه الموجهة للصغار والكبار على حد سواء، وهو ما جعلها إحدى أهم الوجهات السياحية الصيفية في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز