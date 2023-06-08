«إياتا»: تراجع الطلب على الشحن الجوي في أبريل 2023

المصدر: دبي- البيان

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أبريل 2023، والتي أظهرت انخفاضاً في معدلات الطلب، ولكن كان المعدل أبطأ مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد الطلب العالمي والمقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، تراجعاً بواقع 6.6%، مقارنة بشهر أبريل 2022 (-7.0 % بالنسبة للعمليات الدولية). ويمثل هذا التراجع تحسناً في الطلب، مقارنة بالأداء في الشهر الماضي (-7.6 %).

وازدادت السعة، والتي تُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 13.4%، مقارنة مع أبريل 2022. كما تمثل زيادة 3.2 %، مقارنة مع شهر أبريل 2019. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الطلب مستويات ما قبل الجائحة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعكس الارتفاع الكبير لطنّ الشحن لكل كيلومتر، مع زيادة سعة الشحن في بطن الطائرات في أسواق شركات طيران الركاب التي تشهد تعافياً. وانخفضت سعة الشحن 2.3%، مع توقف عمليات الشحن الجوي التي كانت تتم بطائرات الركاب في مارس.

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