«دبي للطيران» يعلن «إيدج» شريكاً استراتيجياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معرض دبي للطيران؛ أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، عن مشاركة مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج» في دورته الثامنة عشرة، بصفتها شريكاً استراتيجياً في قطاع تكنولوجيا الدفاع، ومن المقرر أن تستعرض إيدج مجموعة واسعة من خدمات الطيران والدفاع والتكنولوجيا، التي تقدمها إلى الجهات الدولية الرائدة في تلك القطاعات. وتنطلق الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران في مطار دبي وورلد سنترال (DWC)، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتأتي مشاركة «إيدج» بصفتها عضواً في اللجنة الاستشارية للمعرض، والتي تضم نخبة من الأعضاء المختصين في مجالات البيئة والفضاء والصناعات الدفاعية، وبهدف تقديم المشورة بشأن المواضيع المطروحة في أجندة المعرض هذا العام، والتي تعنى بدعم النمو المستدام للقطاع على حد سواء.

وقال خالد البريكي رئيس قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة «إيدج» وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية لمعرض دبي للطيران 2023: «نتطلع إلى المشاركة مرة أخرى في الحدث الضخم، الذي يترقبه الجميع، وذلك بصفتنا شريكاً استراتيجياً بمجال تكنولوجيا الدفاع، حيث يعد المعرض من أبرز المنصات المختصة بعرض المنتجات والحلول المتقدمة في مجالات الفضاء والطيران والدفاع الجوي، حيث ستعمد المجموعة بعرض منتجاتها المتقدمة».

تقنيات

وستسلط «إيدج» الضوء خلال جناحها في المعرض على تقنيات برنامج الصناعة 4.0 المتطورة، التي تعتمدها في جميع عملياتها، وذلك في إطار التزامها ببرنامج «اصنع في الإمارات»، الذي يهدف إلى رفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات، ضمن رواد الثورة الصناعية الرابعة، مع التركيز على الصناعات الدفاعية باعتبارها من أهم الصناعات التي ينصب الاهتمام عليها حاضراً ومستقبلاً.

وستركز«إيدج» بشكل خاص على التقنيات المبتكرة والحلول، التي تستخدمها لتسهم في تطوير الصناعات، التي تخدم قطاعي الفضاء والدفاع، بما فيها الخدمات الذاتية المتطورة، والأسلحة الذكية، وتقنيات الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا السيبرانية، لتؤكد بذلك تكاملية منتجاتها وقدرتها على الوجود ضمن نطاق واسع في قطاعات عدة، فضلاً عن الخدمات المتطورة الأخرى، التي تقدمها من خلال الشركات التابعة لها، لتسهم المجموعة في تزويد الأسواق بالخدمات المبتكرة والتكنولوجيا العالية وفق أعلى مستويات الكفاءة.

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