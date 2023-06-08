التسوق والترفيه يتصدران مشهد السياحة الصيفية في الإمارات 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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بدأت الجهات المعنية بالقطاع السياحي في الدولة الإعلان عن برامجها الصيفية لهذا العام والتي شملت التحضيرات لمهرجانات التسوق وحملات الترويج الخاصة بالقطاع الفندقي ومراكز التسوق والمدن الترفيهية، إضافة إلى البرامج والفعاليات الفنية والثقافية. ويوفر القطاع السياحي في الإمارات خيارات غير متناهية من برامج ترفيهية وعروض تسوق للمقيمين على أرضها والسياح القادمين من الخارج.

ففي دبي، تفرض الإمارة واقعها الخاص على مفهوم السياحة الصيفية في المنطقة عبر سلسلة متنوعة من مراكز التسوق الضخمة، والتي تشهد عروضاً تسويقية مغرية طوال الموسم، إضافة إلى خيارات الترفيه الموجهة للصغار والكبار على حد سواء، وهو ما جعلها إحدى أهم الوجهات السياحية الصيفية في المنطقة.

وتتيح «مفاجآت صيف دبي 2023» فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب رائعة خلال فترة الصيف عبر جدول فعاليات مملوء بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية، وتجارب المأكولات المتنوعة، وفرص الربح، والعروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

وتطبق دبي استراتيجية متكاملة لتنشيط السياحة طوال فترات السنة قائمة على تنويع عناصر الجذب ما بين التاريخية والمعاصرة، وهي معروفة بأنها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط كما أنها تمتلك أفخم الفنادق والمنتجعات على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى الكثير من مناطق الجذب ذات الشهرة العالمية.

أبوظبي

أما في أبوظبي، فقد أطلقت دائرة الثقافة والسياحة حملتها الترويجية «صيف واحد لا يكفي» التي تسلط الضوء على التجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في الإمارة وعروضها المذهلة هذا الموسم، وذلك في إطار خططها الرامية إلى استقطاب 24 مليون زائر بنهاية 2023.

وكشفت الدائرة عن عروض جديدة تلبي تطلعات زوارها هذا الصيف ومنها «بطاقة صيف أبوظبي» الشاملة والجديدة كلياً والتي تمنح الجميع فرصة استكشاف ما يزيد على 30 من المعالم ومناطق الجذب، و600 مطعم، وقائمة واسعة من المتاجر.

وسيستفيد زوار أبوظبي أيضاً من عرض «إقامة أطول وتوفير أكبر» الذي يقدم ليلة إضافية مجاناً لكل 3 ليالٍ يتم حجزها في الفنادق المشاركة، كما ستحظى العائلات كذلك بعرض «دخول مجاني للأطفال» الذي يقدم العديد من المميزات المجانية لطفل واحد لكل نزيل بالغ، ومن ضمنها الإقامة الفندقية والوجبات إلى جانب الدخول المجاني إلى ما يفضلونها من مدن الألعاب العالمية في جزيرة ياس.

وتوفر أبوظبي مزيجاً فريداً من المنشآت والفعاليات الترفيهية المفعمة بالمرح والبهجة على مدار الصيف، بما في ذلك أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» مع أفضل التجارب العائلية التفاعلية ضمن 8 عوالم غامرة تحتضن كل منها مجموعة من الألعاب والجولات تحت سقف واحد.

معالم

وتستعد الشارقة لاستقبال زوارها وتعدهم بقضاء إجازة صيفية ممتعة بين معالمها ومرافقها البارزة من منطقة المنتزه إلى جزيرة النور ومن منطقة مليحة الأثرية إلى متاحف الشارقة التاريخية ومن القصباء إلى واجهة المجاز المائية، حيث يجد الزائر كل ما يلبي حاجته إلى المتعة والترفيه والتسوق.

بدورها تترقب بقية إمارات الدولة مثل عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة موسماً سياحياً صيفياً مميزاً بفضل ما تزخر به من مراكز التسوق الضخمة التي تضم أشهر العلامات التجارية في العالم، والمدن الترفيهية المغطاة والمكيفة بشكل كامل، والأماكن التراثية التي تم تطويرها وتجهيزها لاستقبال الزائرين في مختلف أوقات السنة، إضافة لقائمة عالمية ومحلية ثرية من المتاحف المرموقة.

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