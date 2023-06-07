«المغامرات العربية» تطلق «أدفينتشر باس» لتقديم عروض في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «المغامرات العربية» لإدارة الوجهات السياحية في الإمارات ومشغل الجولات السياحية ورحلات السفاري، منتج «أدفينتشر باس» الجديد لسهولة حجز المغامرات وزيارة مناطق الجذب الشهيرة عالمياً بدبي.

ويقدم المنتج حزماً من ثلاث أو خمس تجارب، مع توفير حتى 40 % مقارنة بإجمالي أسعار الدخول العادية. وبمجرد الاستخدام في التجربة الأولى، يتوفر أمام الزائرين 7 أيام للاستمتاع بالتجارب المتبقية.

ويقدم «أدفينتشر باس» حالياً 16 من أفضل التجارب في دبي، مع خطط لإضافة مزيد من أماكن الجذب. وتشمل العروض رحلات السفاري الصحراوية و«أكوافنتشر»، إضافة إلى تجربة «القمة» الشهيرة ببرج خليفة. ويمكن شراء «أدفينتشر باس» من www.arabian-adventures.com/‏‏attractions. ويتيح تكامله مع تطبيق الهاتف المحمول «سمارت فيزيت» للمسافرين الوصول بسهولة وسرعة عبر الإنترنت إلى الحجوزات وأدلة مناطق الجذب والخرائط وحزم المنتج ودعم العملاء على مدار الساعة طيلة الأسبوع على أجهزة آبل وأندرويد. ويمكن تحميل التطبيق مجاناً من أبل ستور أو جوجل بلاي ستور.

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