مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف

المصدر: وام

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أعلن مطار الشارقة الدولي عن جهوزيته التامة للتعامل مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر خلال ذروة موسم الصيف، مع اتخاذه أعلى مستوى من الإجراءات، بما يضمن تقديم تجربة سفر أمنة ورائدة للمتعاملين.

وأشارت هيئة مطار الشارقة الدولي في هذا الصدد إلى إعداد خطة مسبقة لاستقبال موسم السفر خلال الإجازات والأعياد والتي ستبدأ يونيو الجاري وذلك بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين والتأكد من توفر الموارد البشرية الكافية والجهوزية العالية لجميع المرافق والخدمات، متوقعة أن يشهد موسم السفر هذا الصيف نمواً قياسياً وأن يستقبل المطار أكثر من 4 ملايين مسافر.

وأوضحت أن الخطة التي أعدتها الهيئة وترتبط بأكثر من 100 وجهة دولية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وشمال وشرق أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا تتضمن عدّة إجراءات أبرزها تشكيل فريق عمل متكامل من موظفي خدمة المتعاملين لضمان مساعدة المسافرين والرد على استفساراتهم وإرشادهم إلى كيفية استخدام الخدمات الذكية والتقنيات المتاحة داخل المطار.

ولفتت إلى أن من بين الإجراءات أيضا التأكد من تواجد جميع فرق العمل للشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات لتقديم أعلى مستوى من التسهيلات للمسافرين وجاهزية مناضد إنهاء إجراءات السفر الذاتي ومنصات تسليم الحقائب ذاتياً، ومنصات خدمة مراقبة الجوازات الذكية إلى جانب التأكد من جاهزية المناطق المخصصة للانتظار والراحة والأماكن المخصصة للعب الأطفال والمطاعم والصالات وغيرها والتنسيق مع الشركاء لتسهيل إنهاء إجراءات السفر لجميع المسافرين بسهولة وراحة.

وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح للمسافرين لضمان الحصول على أفضل تجربة سفر كالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة تفادياً لأي تأخير في إنهاء إجراءات سفرهم وتواصلهم مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات إضافةً إلى ضرورة التأكد من اصطحاب وثائق السفر اللازمة، واستخدام الخدمات الذكية والتقنيات التي تتيحها قبل الوصول إلى المطار للتعرف على معلومات الرحلات وتتبعها وحجز الخدمات التي يتيحها المطار عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمطار الشارقة لضمان مزيد من الراحة والسهولة.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات السفر خدمات السفر الذاتي التي يتيحها مطار الشارقة لمتعامليه، حيث تمكنهم من إنهاء إجراءات سفرهم بأنفسهم ووزن حقائبهم وتسليمها إضافةً إلى إمكانية إنهاء إجراءات السفر مبكراً عبر الإنترنت قبل القدوم إلى المطار لمسافري " العربية للطيران " وبخطوات بسيطة يمكن للمسافرين أن يتجنبوا الوقوف في صفوف الانتظار لفترات طويلة والاستمتاع بمرافق المطار لوقت أطول عبر خدمة السفر الذاتي من خلال استخدام مناضد السفر الذاتي لخدمات طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة ذاتياً عن طريق أجهزة السفر الذاتي وملصقات الحقائب ووزنها وتسليمها ذاتياً إلى منضدة تسليم الأمتعة والتحقق الآلي من بطاقة الصعود إلى الطائرة عبر نظام التحقق الآلي والبوابات الذكية لمراقبة الجوازات التي تفتح تلقائياً بعد مسح جواز السفر على القارئ الإلكتروني وكذلك البوابات الإلكترونية للصعود إلى الطائرة والتي تمكن المسافرين من مسح جوازات سفرهم وتأشيرة الدخول خلال مدة 7 إلى 10 ثوانٍ بنسبة دقة 100% لتفتح بعدها تلقائياً وأخيرا مكتب الاستعلامات الذكي والذي يمكن المسافرين من التواصل مع موظفي خدمة المتعاملين افتراضياً عبر المكالمات الصوتية أو المرئية ويتميز بكونه سهل الاستخدام لجميع المسافرين ومن ضمنهم أصحاب الهمم .

يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار الشارقة تبلغ حوالي 8 إلى 9 ملايين مسافر سنوياً وعلى الرغم من ذلك ونتيجة لنمو الطلب فإن مطار الشارقة قد قام بالتعامل مع ما يزيد على 13 مليون مسافر خلال العام 2022 وذلك نتيجة للجهود المكثفة التي تقدمها هيئة مطار الشارقة الدولي والتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات عبر مطار الشارقة بالإضافة إلى المشاريع التي تمت لزيادة القدرة الاستيعابية خلال العام الماضي والحلول الذكية للخدمات والتي تقلص من الوقت اللازم لإنهاء إجراءات الشفر وترفع من مستوى رضى المتعاملين.

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