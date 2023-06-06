800 مليار دولار عائدات قياسية للطيران العالمي

المصدر: دبي - البيان

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سجّل قطاع الطيران في أنحاء العالم عائدات قياسية، تزيد على 800 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق ما أعلنه للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، خلال عقد جمعيته العامة في إسطنبول. وتوقع «إياتا» تضاعف أرباح شركات الطيران، إلى 10 مليارات دولار خلال 2023. وقال ويلي والش المدير العالم للاتحاد، إن هوامش الربح ظلت «ضعيفة»، وألقى باللوم على موردي شركات الطيران في زيادة الأسعار.

وسجّلت خسائر شركات الطيران خلال تفشي «كورونا» ما يقرب من 183 مليار دولار. وأوضح والش أن شركات الطيران في طريقها إلى مستقبل مربح وآمن وفعال ومستدام، بعد تخفيف قيود «كورونا».

بيانات

وأظهرت بيانات «إياتا» انخفاض حركة الركاب بنسبة تقل عن 10 % المسجلة 2019.

كذلك رفع «إياتا» توقعاته السابقة لإجمالي إيرادات شركات النقل الجوي من 779 إلى 803 مليارات دولار، بفارق ضئيل عن أرقام 2019، التي بلغت 838 مليار دولار.

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تحقق الشركات 9.8 مليارات دولار من الأرباح الصافية، هذا العام، أي ضعف توقعاته السابقة، كما خفض تقديراته للخسائر عام 2022 بمعدل النصف، إلى 3.6 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تقل شركات الطيران 4.35 مليارات راكب حول العالم خلال العام الجاري، ليقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2019، بنحو 4.54 مليارات راكب، بحسب «إياتا».

ورغم توقعات الأرباح المعدلة، أفاد «إياتا» بأن متوسط هامش الربح 2.25 دولار فقط للراكب.

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