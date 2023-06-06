«دناتا» تواصل جهود الحد من الانبعاثات بمبادرات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «دناتا»؛ المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، جهودها للوفاء بتعهدها الحد من انبعاثات الكربون وتقليل كميات النفايات التي تلقى في مكبات النفايات بنسبة 20% بحلول 2024، وذلك في إطار استراتيجيتها للعمليات الخضراء لمدة عامين.

وتشمل أحدث مبادرات «دناتا» المبتكرة الاستثمار الكبير المستمر في البنية التحتية وحلول دعم الأرض الخضراء وتحسين العمليات. وكانت «دناتا» قد أعلنت في يونيو 2022، أنها ستستثمر 100 مليون دولار في العمليات الخضراء في غضون عامين لتعزيز كفاءتها البيئية على مستوى العالم.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: نفخر بإحرازنا تقدماً كبيراً في تحسين أدائنا البيئي منذ الإعلان عن أهدافنا الاستراتيجية. أشكر كل عضو في فريقنا على عملهم الجاد ومساهمتهم في مبادراتنا الخضراء التي تساعدنا على إحداث فرق عبر عملياتنا العالمية. وسوف نواصل استثماراتنا وجهودنا مع شركائنا للحد من بصمتنا البيئية.

وفي إطار جهودها لتحسين كفاءة الموارد العالمية، تواصل «دناتا» الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. ويشمل ذلك تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح عبر مختلف مرافقها.

وقامت «دناتا» بتركيب ألواح شمسية في منشآت عملياتها في سنغافورة، وفي منشآتها «سناب فريش» في أستراليا. وتولد هذه الألواح أكثر من 4300 ميغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنوياً، ما يوفر نحو 1.85 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما بدأت المرحلة الأولى من تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في باكستان، والتي يُتوقع أن تولد 244 ألف كيلوواط ساعة سنوياً. وجدير بالذكر، بالإضافة إلى ذلك، أن الطاقة الكهربائية التي تشتريها «دناتا» في المملكة المتحدة وايرلندا تأتي من مصادر طاقة متجددة من الشبكات المحلية.

وبالإضافة إلى الطاقة الشمسية، تستثمر «دناتا» في أنظمة لجمع وإعادة استخدام المكثفات من وحدات تكييف الهواء ومياه الأمطار في كل من منشآتها الحالية والجديدة. وتعمل هذه المبادرات على تحسين استخدام المياه والتكاليف المتعلقة بها.

وسوف تتضمن منشأة «دناتا» الجديدة للشحن في العراق، البالغة مساحتها 20 ألف متر مربع، والتي ستبدأ عملياتها في 2024، ميزات استدامة بيئية، بما في ذلك نظام تجميع مياه الأمطار من الأسطح.

وسيجري تجميع مياه الأمطار ومعالجتها وحفظها في خزانات تحت الأرض، وتغذية أنظمة الري داخل المنشأة وكذلك لاستخدامات الشرب، وتحقيق وفر بنسبة 50% في تكاليف المياه بحلول عام 2025. كما تم استخدام ذات النظام والتكنولوجيا في الفلبين، ولكن لجمع وإعادة تدوير مياه الأمطار لأغراض الشرب والغسيل. وسوف تُطبّق هذه التقنية قريباً في منشآت دناتا في سنغافورة.

ونظراً للمناخ الجاف الذي يسود الإمارات، فقد قامت «دناتا» بتركيب محطة التناضح العكسي لإعادة استخدام المياه المتكثفة من أنظمة التبريد في مستودعات الشحن بدبي. وقد أدى ذلك إلى إعادة استخدام 5000 لتر من المياه يومياً للغسيل والتنظيف.

كما اعتمدت «دناتا» نظام مياه الشرب غير المعبأة في قوارير في المقر الرئيسي للمجموعة ومركز «دناتا» للسفريات ومرافق «ألفا للتموين»، ما يقلل استهلاك البلاستيك ويوفر استخدام أكثر من 95 ألف لتر من المياه المعبأة سنوياً.

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