إقلاع مبكر لحجوزات السفر بسبب عطلة العيد

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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دشن العديد من العائلات موسم حجوزات السفر مبكراً خلال عطلة عيد الأضحى، التي تتزامن مع بداية العطلة الصيفية للمدارس، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسب تتراوح بين 15 % إلى 20 % حتى الآن، بالتوازي مع ارتفاع الطلب، في ظل التوقعات بأن تصل إلى أكثر من 45 % قبيل العيد، مع وصول الطلب على السفر إلى ذروته.

وذكر مسؤولو شركات سياحة، أن الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى هذا العام، يشهد نمواً في الحجوزات على الاتجاهين، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع العطلة المدرسية، مشيرين إلى أن نسب الإشغال على بعض خطوط الطيران المغادرة من بداية العيد، ولمدة أسبوع، تتجاوز 90 %، وتصل في بعض الأحيان إلى 100 %، كما أن هناك إشغالاً مرتفعاً على الرحلات القادمة إلى دبي، لا سيما من بعض الوجهات الخليجية، مثل السعودية وعمان.

وأضافوا أن الطلب على السفر خلال العيد ينقسم إلى شقين، الأول السفر بغرض السياحة والترفيه للعائلات الإماراتية، وبعض العائلات المقيمة في الإمارات، والذي تركز على وجهات مثل المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، وبعض الوجهات في أوروبا الشرقية، مثل جورجيا وأذربيجان وغيرها، أما الشق الثاني من الطلب، فيتركز على الوجهات الإقليمية، مثل مصر والأردن وسوريا ولبنان، وغالبيتهم من العائلات المقيمة في الإمارات.

وقالوا إن الطلب على السفر خلال عطلة العيد هذا العام، يأتي في الاتجاهين، لا سيما مع وجود العديد من العائلات العربية والخليجية، التي ترغب بقضاء الإجازة في دبي، في ظل ما تتمتع به من قدرة على تلبية مختلف رغبات الزوار على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم.

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