رفاهية فوق السحاب بين دبي ولندن مقابل 195 ألف دولار

المصدر: دبي - البيان

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تواصل فنادق دبي سباقها نحو التميز والتفرد عالمياً عبر توفير خيارات ترفيه مبتكرة وخدمات نوعية غير مسبوقة على الأرض أو في البحر وأيضاً في الأجواء.

وفي هذا السياق، ذكرت «بلومبرغ» أنَّ فندق «فايف هوتيلز آند ريزورتز» سينقل علامته التجارية إلى السماء حرفيّاً وليس بشكل مجازي، واعتباراً من الخميس المقبل، يبدأ الفندق في قبول حجز الرحلات على متن طائرته الخاصّة التي تتسع لـ 16 راكباً، بما يمثّل فرصة لعشاق المغامرات والترفيه لتجربتها والاستمتاع بتجربة ترفيه وعروض مبتكرة فوق السحاب، موضحاً أنَّ الرحلات الجويّة لا تقتصر على ضيوف الفندق فقط، ولكن يمكن لأي شخص حجز الطائرة لرحلة تصل إلى 12 ساعة.

وستكّلف الرحلات على متن الطائرة بين 13 إلى 14 ألف دولار لكل ساعة من وقت الرحلة، ولا تشمل تكاليف النقل المختلفة، والتي قد تصل لنحو 195 ألف دولار لرحلة ذهاباً وإياباً بين لندن ودبي، بحوالي 12 ألف دولار لكل شخص على رحلة كاملة. ونقل الموقع عن كبير مولشانداني، رئيس ومؤسس فايف غلوبال هولدينجز، والمالك للطائرة قوله: «بدأنا في التفكير في أنفسنا كشركة ترفيه».

وقال دومينيك بوسكيه، مدير الفريق في شركة Welojets لاستئجار الطائرات الخاصة: «بالنسبة لنوع الطائرات، يمكنني القول إنه سعر جيد جداً»، بينما يقول كريستوفر ماريش، المؤسس المشارك لشركة برمجيات «ماي سكاي»: «التكلفة تضعها بين طائرة إيرباص ذات مقصورة كبيرة، والتي يتم تقديمها مقابل 15 إلى 20 ألف دولار في الساعة، وطائرة أصغر من طراز جلف ستريم أو بومباردييه مقابل 12 إلى 14 ألف دولار في الساعة لشركات طيران الأعمال».

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