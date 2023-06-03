«الاتحاد» تقدم حوافز للشركات الحاصلة على شهادة القيمة المضافة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ملحق مذكرة تفاهم مع مجموعة الاتحاد للطيران، بهدف تضمين أسعار خاصة لشحن منتجات وأميال ترحيبية على متن رحلاتها للشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة.

وتم توقيع المذكرة على هامش الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات»، الذي عقد في مركز أبوظبي للطاقة، حيث وقع من جانب الوزارة عبدالله الشامسي وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية، ومحمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية من مجموعة الاتحاد للطيران، وتأتي المذكرة في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمجموعة التي انضمت في وقت سابق إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، وبما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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