«الطيران المدني» تشارك في الندوة العالمية الثانية لمنظمة «إيكاو»

المصدر: سيئول - وام

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شاركت دولة الإمارات ممثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني في الندوة العالمية الثانية لدعم التنفيذ لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، التي عقدت في سيئول بجمهورية كوريا، بوفد رفيع المستوى برئاسة سيف السويدي مدير عام الهيئة، والمهندس سعيد السويدي ممثل الدولة الدائم لدى منظمة إيكاو.

جمع الحدث بين منتدى الطيران العالمي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، وندوة التعاون في مجال الطيران العالمي، وندوة التدريب على الطيران العالمي وندوة «TRAINAIR PLU»، بهدف تسليط الضوء على أحدث أدوات المنظمة الرقمية والمبادرات الرئيسية ومساعي التعاون لدعم مرونة الطيران والابتكار والتنمية المستدامة والحلول التشغيلية.

وقال سيف السويدي: قدمت الندوة المهمة منصة استثنائية لتسليط الضوء على المكانة العريقة لقطاع الطيران المدني لدولة الإمارات والدور البارز والرئيسي الذي يلعبه للارتقاء بجميع مكونات القطاع على المستويين الإقليمي والدولي ودعمه لمبادرات إيكاو، إضافة إلى الجهود المكثفة للهيئة العامة للطيران المدني في تنفيذ معايير منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات الموصي بها، بما يعزز المساهمة في تشكيل مستقبل القطاع وضمان السلامة والمرونة والتنمية المستدامة بالمجال الجوي العالمي.

كما وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، تسمح من خلالها للذراع التجارية للهيئة بالاستفادة من مدربي المنظمة ذوي الخبرة ومواد الدورات المعتمدة.

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