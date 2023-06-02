دبي تستضيف فعاليات ترفيهية ورياضية وحفلات موسيقية خلال يونيو

المصدر: وام

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تستضيف دبي مجموعة مميزة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والحفلات الموسيقية الحية والبطولات الرياضية خلال شهر يونيو الجاري، وهو ما يعزز مكانتها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

ويحظى عشاق الموسيقى والمهتمون بالألعاب الرياضية والباحثون عن الترفيه والتشويق بفرصة حضور مجموعة واسعة من الفعاليات المليئة بالحماسة والتشويق أبرزها مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية وغيره من الفعاليات الأخرى.

ويتضمن جدول فعاليات دبي المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة مجموعة من الفعاليات ومن بينها حفلات موسيقية يحييها عدد من الفنانين المعروفين العرب والأجانب وعروض كوميدية ترفيهية وأخرى كلاسيكية للأطفال.

وتستضيف دبي فعالية رياضية تجمع بين أفضل لاعبي البادل في العالم، وهي النسخة الافتتاحية من دوري "البادل تنس العالمي" الشهير التي تعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو في "كوكا كولا أرينا".

وتشهد هذه البطولة الرياضية ذات المستوى العالمي مشاركة 24 من أبرز اللاعبين من جميع أنحاء العالم يتوزعون على 4 فرق ويخوضون منافسات حماسية.

وتنطلق النسخة الافتتاحية من دوري الشطرنج الأكبر والأول القائم على حق الامتياز في العالم خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري و2 يوليو المقبل بنادي دبي للشطرنج بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي.

ويحظى المشجعون خلال مباريات دوري الشطرنج العالمي بفرصة مشاهدة ستة فرق تتكون كل منها من ستة أعضاء ومشاهدة الاستراتيجيات والتحركات التكتيكية التي يقوم بها المتسابقون عبر لوحة الشطرنج لضمان الفوز بالمباراة الحماسية.

ويستضيف مركز دبي للمعارض في "مدينة إكسبو دبي" فعاليات "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 "خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري.

ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بصناعة الألعاب المرئية الترفيهية والتفاعلية الرقمية والمساهمة في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للألعاب والرياضات الرقمية.

يضم المهرجان مجموعة من الفعاليات بما في ذلك عرض تفاعلي للجمهور وعددا من البطولات الإقليمية والرياضية ومنافسات تستهدف المؤثرين في القطاع إلى جانب تنظيم مؤتمر للأعمال لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات العالمية البارزة في تلك الصناعة.

وتعقد ضمن فعاليات المهرجان قمة "جيم إكسبو" التي تحظى بدعم من الشركة المنظمة "PG Connects" والتي تشهد مشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير في مجال الألعاب والرياضات الرقمية من جميع أنحاء العالم وذلك ضمن جلسات حوارية وندوات متخصصة تتناول العديد من المواضيع ذات الصلة.

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