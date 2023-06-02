دبي تستقطب 6 ملايين زائر دولي بنمو 18 %

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي منذ بداية العام الجاري، مع استمرار النمو محققاً نتائج إيجابية خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، والتي استقبلت دبي خلالها أكثر من 6.02 ملايين زائر دولي بزيادة قدرها 18 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت فيها 5.10 ملايين زائر.

وأظهرت بيانات الدائرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل إلى نحو 149 ألف غرفة فندقية بنهاية أبريل الماضي ضمن 814 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل نحو 140 ألف غرفة فندقية، ضمن 769 منشأة نهاية أبريل 2022 بنمو 6 % في عدد الغرف الفندقية.

الغرف الفندقية

وبحسب التقرير الشهري للدائرة استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 34 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «4 نجوم» بـ29 %، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17 % من حجم السوق الفندقية.

أما من حيث الإشغال الفندقي، كشف التقرير أن متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 80 %، مقابل 76 % في الفترة ذاتها العام الماضي.

أبرز المناطق

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بـ 22 % من إجمالي عدد الزوار، خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، تليها منطقة جنوب آسيا بـ16 %، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ15 %، بينما استحوذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على 14 %، ووصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 13 %، و7 % من الأمريكيتين ودول شمال وجنوب شرق آسيا لكل منها، و4 % من أفريقيا و2 % من أستراليا.

صدارة هندية

وكشفت البيانات أن الهند واصلت تصدرها قائمة أهم الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، بنحو 806 آلاف زائر، ثم جاءت روسيا في المركز الثاني بنحو 474 ألف زائر، ووصل عدد الزوار من المملكة المتحدة إلى 391 ألف زائر، ومن السوق السعودي وصل عدد الزوار إلى نحو 352 ألف زائر.

وأظهرت البيانات أن عمان حلت في المركز الخامس بنحو 348 ألف زائر، ثم ألمانيا بـ269 ألف زائر دولي، والولايات المتحدة بنحو 250 ألف زائر، وإسرائيل 163 ألف زائر، والصين سابعاً بـ143 ألف زائر.

مدة الإقامة

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحية وصلت مدة إقامة النزلاء خلال أول 4 أشهر من العام الجاري نحو 4 ليال، وارتفع إجمالي عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 14.09 مليون ليلة بنمو 11.3 % مقابل 12.6 مليون ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ متوسط السعر اليومي للغرفة 599 درهماً مقابل 640 درهماً، فيما وصل متوسط العائد إلى 478 درهماً.

وبحسب مصادر متخصصة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة فإن دبي رسخت مكانتها وجهة للعيش والإقامة والسياحة والأعمال والتسوق ما يشجع تدفق الزوار موضحين أن العودة القوية للفعاليات والمعارض تزيد الزخم السياحي للإمارة والذي يتوقع أن يحقق معدلات نمو قوية خلال الأشهر المقبلة.

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