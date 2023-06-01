أحمد بن سعيد: «فلاي دبي» غيرت مفهوم السفر في المنطقة

المصدر: البيان

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تحتفل فلاي دبي ​اليوم بمرور 14 عامًا على انطلاقتها. ففي الاول من ​ يونيو ​ من العام 2009، رحبت الشركة بأول مسافريها على متن رحلتها الافتتاحية FZ 157 من دبي إلى بيروت. منذ ذلك الحين، كانت فلاي دبي السباقة في مفهومها المبتكر للسفر من خلال تمكين الناس ​ من السفر اكثر وإلى المزيد من الأماكن حول العالم.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ احمد بن سعيد الرئيس الاعلى لفلاي دبي:«في مثل هذا اليوم وقبل 14 عاما انطلقت اولى رحلات فلاي دبي وغيرت مفهوم السفر في المنطقة. حققت الناقلة عبر السنوات الماضية انجازات ونجاحات كبيرة في سماء دبي لتصبح اليوم لاعبا محوريا في التنمية الاقتصادية وقطاع الطيران. كانت الناقلة سباقة في فتح الاسواق غير المخدومة وربطها بدبي وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف الشعوب والثقافات».

وأضاف: «أثبتت فلاي دبي قدرتها على التكيف والادارة الحكيمة خلال التحديات بفضل الكفاءة التشغيلية العالية وانموذج العمل القوي.تجلى ذلك اكثر خلال وقت الجائحة حيث حافظت على كواردها واستمرت في توسيع شبكتها مما مكنها من العودة سريعا للعمل وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. حققت الناقلة كل ذلك معتمدة على مواردها الذاتية فقط. نهنئ فلاي دبي بعيدها الرابع عشر ونثمن جهود فريق العمل ونتمنى للناقلة مزيدا من التفوق والنجاح وفق رؤية قيادتنا الحكيمة.»

وعلى مدار 14 عامًا، حققت فلاي دبي العديد من الإنجازات لعل ابرزها:

• ​ شبكة وجهات تغطي 120 وجهة تمتد من إيطاليا إلى تايلاند في 52 دولة.

• افتتاح أكثر من 75 وجهة جديدة لم ترتبط سابقا برحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية من دبي.

• نمت قوتها العاملة إلى ما يقرب من 5000 موظف يمثلون 136 جنسية.

• نمى حجم أسطولها إلى 78 طائرة بوينغ 737.

• نقلت أكثر من 90 مليون مسافر.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “قبل 14 عامًا، أقلعت رحلتنا الأولى مع الالتزام بجعل السفر أكثر سهولة، ودعم أهداف دبي الاقتصادية والسياحية مع المحافظة على ان يكون مسافرونا هم ​ اولويتنا وفي صميم كل ما نقوم به. أنا فخور بالنمو الذي حققناه طوال هذه الرحلة، كنا دوام قادرين على التكيف مع عوامل السوق المتغيرة واحتياجات العملاء، ولعبنا دورًا حيويًا في قصة نجاح الطيران في دبي ونواصل الاستثمار في زيادة تحسين كفاءاتنا التشغيلية للعملاء بشكل عام لتجاوز التوقعات وتبني مفهوم مبتكر للسفر. «»أداءنا المالي الاستثنائي خلال العام الماضي، والاستثمار المستمر في كوادرنا والمنتجات والخدمات المبتكرة، واستمرار استقطاب المواهب تعد مؤشرات رئيسية لمدى استعدادنا للوصول إلى آفاق جديدة. كل إنجاز جديد نحققه يتم من خلال العمل الجاد المستمر والالتزام من قبل الجميع في فلاي دبي. "

أحمد بن سعيد: في مثل هذا اليوم وقبل 14 عاماً انطلقت أولى رحلات @flydubai وغيرت مفهوم السفر في المنطقة. حققت الناقلة عبر السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة في سماء #دبي لتصبح اليوم لاعباً محورياً في التنمية الاقتصادية وقطاع الطيران.@HHAhmedBinSaeed #صحيفة_البيان pic.twitter.com/F1PS7Iqfk8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 1, 2023

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