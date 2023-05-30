دبي وجهة البريطانيين الأولى لحفلات الزفاف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتلت دبي المرتبة الأولي عالميا في إقامة ليلة العرس، في اختيار الأزواج البريطانيين، وفقا لتصنيف موس البريطانية، بشأن أكثر 20 وجهة عالمية لحفل زفاف لا ينسى.

وتصدرت دبي قائمة الأكثر بحثاً على محركات البحث في بريطانيا، بأكثر من 200 ألف مستخدم للمنشورات المتعلقة بحفلات الزفاف في دبي.

وتشتهر دبي بالمباني المهيبة فائقة الفخامة والطقس الدافئ، فضلاً عن الفنادق التي تناسب كافة الميزانيات من الأكثر ثراء وحتى الأسعار المعتدلة.

وجاءت في المرتبة الثانية مدينة ميامي الأميركية التي تضم فنادق فاخرة وتتمتع بحياة ليلة رائعة.

تلتها مدينة سنغافورة التي تمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة، وحلت كل من لاس فيغاس وسيدني في المركز الخامس، ودبلن في المركز السادس، وبالي في السابع، وكيب تاون وسالزبورغ وإيبيزا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

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