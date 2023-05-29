شركة طيران بريطانية أمريكية جديدة تشتري أول طائرة

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة طيران بريطانية أمريكية جديدة اعتزامها تشغيل رحلات عبر المحيط الأطلسي انطلاقا من لندن بحلول ربيع عام 2024 أنها اشترت أول طائرة لها.

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن شركة "جلوبال إيرلاينز" إنها اشترت طائرة من طراز إيرباص إيه 380، أكبر طائرة ركاب في العالم.

ويعتقد أن الشركة هي أول شركة طيران جديدة تمتلك واحدة من الطائرات العملاقة ذات الطابقين منذ ثماني سنوات.

وتم تخزين الغالبية العظمى من طائرات "إيه 380" في جميع أنحاء العالم في ذروة جائحة فيروس كورونا، مما أثار تكهنات بعدم عودة تشغيل هذا الطراز بسبب وجود طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

لكن قدرة هذا الطراز على نقل ركاب أكثر من الطائرات التجارية الأخرى تعني أنه يتعافى.

واشترت جلوبال إيرلاينز طائرتها من شركة "دوريك أفييشن" الألمانية لتمويل الطائرات. ولم تكشف عن المبلغ الذي دفعته.

وتتوقع جلوبال إيرلاينز شراء ثلاث طائرات إضافية من ذات الطراز خلال الأشهر المقبلة.

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