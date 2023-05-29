نجاح أول رحلة لطائرة الركاب الصينية «سي 919»

المصدر: بكين - وكالات

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أنجزت الصين، أمس، بنجاح أول رحلة لطائرة ركاب صينية الصنع من طراز «سي 919» والتي قامت برحلتها التجارية الأولى، ما يمثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال.

وتأمل بكين أن تنافس طائرتها «سي 919» الطرز الغربية الشهيرة مثل «بوينغ 737 ماكس» و«إيرباص إيه 320». واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محلياً في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية.

وذكرت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية: في المستقبل، سيكون معظم الركاب قادرين على اختيار السفر عبر طائرات كبيرة مصنعة محلياً.

ووصلت رحلة شركة «إيسترن إيرلاينز» الصينية رقم «أم يو 9191» من مطار هونغكياو في شنغهاي بسلاسة إلى مطار بكين، بحسب «سي سي تي في».

رحلة سلسة

وأظهرت لقطات الركاب يخرجون من الطائرة ويدخلون الصالة، قبل أن يقوم عشرات الموظفين والمسؤولين بالتقاط الصور في حفلة قصيرة عند المدرج. وقال مسافر للقناة التلفزيونية إن الرحلة كانت سلسلة جداً ومريحة ولا تنسى.

وأظهرت لقطات بثتها وسائط إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعداداً لركوب الطائرة البيضاء ضيقة البدن، وقالت إنها ستقل 130 راكباً.

ويتم تصنيع الطائرة من قبل شركة الطيران التجاري الصينية «كوماك» المملوكة للدولة، ولكن الكثير من مكوناتها تأتي من خارج البلاد.

وأكد تشانغ تشاوغانغ، مدير التسويق والمبيعات في «كوماك» لوكالة الأنباء «شنيخوا» أن الرحلة تدشين للطائرة «سي 919» التي قال إنها ستتحسن إذا ثبتت أمام اختبار السوق.

ومن اليوم، ستطير «سي 919» بين شنغهاي ومدينة تشنغدو الجنوبية الغربية، حسب ما ذكرت «سي سي تي في».

وتم تسليم شركة «إيسترن إيرلاينز» الطائرة الأولى من طراز «سي 919» والتي تسع 164 راكباً رسمياً في ديسمبر الماضي. وفي يناير صرح تشانغ يوجين نائب المدير العام لـ«كوماك» لصحيفة «ذا بايبر» الصينية شبه الرسمية أن الشركة تسلمت أكثر من 1200 طلبية لشراء «سي 919».

الطاقة الإنتاجية

وقال تشانغ في ذلك الوقت إن «كوماك» تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 150 طائرة في غضون خمس سنوات.

وتعد دول قارة آسيا والصين تحديداً أهدافاً رئيسة لشركتي «إيرباص» الأوروبية ومنافستها الأمريكية «بوينغ» اللتين تتطلعان إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السفر الجوي من الطبقة المتوسطة الصينية.

وأعلنت «إيرباص» الشهر الماضي أنها ستضاعف طاقتها الإنتاجية في الصين، ووقعت اتفاقاً لبناء خط تجميع نهائي ثانٍ لطائرة «اي 320» في تيانجين.

وافتتح أول موقع لتجميع الطائرات في المدينة في سنة 2008، ويقوم بإنتاج أربع طائرات «اي 320» شهرياً، بينما تأمل «إيرباص» زيادة ذلك إلى ست طائرات شهرياً بحلول نهاية 2023.

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