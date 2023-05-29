«إيربالتيك» تسيّر رحلات جوية بين فيلنيوس ودبي في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة طيران «إيربالتيك» اللاتفية عن تسيير رحلات جوية مباشرة من العاصمة الليتوانية فيلنيوس إلى دبي بدءاً من أول نوفمبر المقبل. وسوف يسهم هذا القرار في زيادة أعداد السياح الليتوانيين إلى دبي، خاصة بعد أن أصبحت الإمارة واحدة من الوجهات الأكثر شعبية لدى الليتوانيين خلال فصل الشتاء.

وتعتبر المسافة من العاصمة الليتوانية إلى دبي من أطول المسارات الجوية من دول البلطيق إلى دبي؛ حيث تبلغ 4091 كيلومتراً، والتي تعتبر ثاني أطول خدمة لشركة «إيربالتيك» بعد رحلة «ريغا - دبي»، التي تبلغ مسافتها 4319 كيلومتراً، وستتم الرحلات خلال يومين في الأسبوع، هما الأربعاء والسبت. وبحسب بيان للشركة، فإن الخدمة الجديدة التي ستقدمها الشركة هي جزء من جدول موسم الشتاء، وتبلغ مدة رحلة الذهاب نحو ست ساعات و35 دقيقة، بينما رحلة العودة تستغرق نحو 7 ساعات و5 دقائق.

تجدر الإشارة إلى أن تسيير الشركة اللاتفية «إيربالتيك» لهذه الرحلات يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها دبي في الوصول إلى كل وجهات العالم، وهو ما أكده تتويج الإمارة في يناير 2023 بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر» للعام الثاني على التوالي.

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