إلغاء مئة رحلة طيران في بريطانيا بسبب مشكلة تقنية

المصدر: أ ف ب

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ألغت الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز» نحو مئة رحلة بين الخميس والجمعة بمطار هيثرو في لندن بسبب مشكلة تقنية.

وأكدت الشركة البريطانية، اليوم، في بيان، أن «الغالبية العظمى» من الرحلات مستمرة بعد إلغاء «بعض الرحلات على طرق قصيرة مغادرة من مطار هيثرو عقب مشكلة تقنية» أمس.

وجاء على موقع مطار هيثرو أنه «بسبب مشكلة تقنية تمت معالجتها ليل» الخميس الجمعة، «من المحتمل أن يحصل بعض الإلغاءات والتأخيرات عند الوصول أو المغادرة» من المطار اليوم.

ولم تحدّد شركة الطيران العدد الإجمالي للرحلات الملغاة بسبب المشكلة التقنية.

ووفق مجموعة «سيريوم» الاستشارية المتخصّصة بمجال الطيران، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 175 رحلة في يومَين ما أثّر في أكثر من 20 ألف راكب.

في المقابل، تعتزم نقابة «يونايت» تنفيذ إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو نهاية الأسبوع الحالي، وقد «يعطّل (هذا الإضراب) خطط سفر بعض الركاب».

تأتي هذه الاضطرابات بعدما شهدت المطارات قبل عام فوضى بسبب نقص الموظفين ونقص اليد العاملة في البلد، نتيجة لمرحلة التعافي عقب جائحة كوفيد-19 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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