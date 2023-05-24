ويز إير أبوظبي توفر رحلات صيفية بأسعار تبدأ من 129 درهماً

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن الوجهات المفضلة، التي توفرها للمسافرين من دولة الإمارات أو القادمين من وسط وشرق أوروبا، عبر شبكة ويز إير، خلال موسم الصيف 2023، حيث توفر لهم فرصة اختبار تجارب فريدة، واستكشاف وجهات مميزة.

وتتوقع الشركة ارتفاع الطلب بشكل كبير على رحلاتها، خلال هذا الموسم، حيث تسعى الشركة إلى منح محبي السفر فرصة اكتشاف تجارب سفر فريدة بتكلفة معقولة، وتتوفر التذاكر إلى مختلف وجهات شبكة ويز إير المتنامية بأسعار تبدأ من 129 درهماً إماراتياً فقط، وتضم شبكة ويز إير أبوظبي مجموعة من الوجهات المميزة لقضاء العطلة، خلال موسم الصيف، بما في ذلك جزر المالديف ولارنكا وصلالة وسانتوريني وأنطاليا، حيث من المتوقع أيضاً أن تشهد الشركة عدداً كبيراً من الحجوزات إلى المدينة المنورة، خلال موسم الحج المقبل.

وقال يوهان إيدهاجن، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «تلتزم ويز إير أبوظبي بنهجها في توفير رحلات طيران منخفضة التكلفة لتمكين المسافرين من الاستمتاع بفرص سفر، لاكتشاف الكثير من الوجهات والتجارب المميزة، وتسعى الشركة إلى توفير مزيج يجمع العديد من الوجهات في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، ونؤكد على جميع المسافرين بأهمية تأمين حجوزاتهم مبكراً، للحصول على تذاكر منخفضة التكلفة خلال موسم الصيف، ونتطلع للترحيب بهم على متن خطوطنا الجوية قريباً».

وتعد جزر المالديف من الوجهات المثالية لقضاء العطلات، حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء وطبيعتها الخلابة، والشعاب المرجانية الغنية بالألوان والحياة البرية، بالإضافة إلى مناخها الاستوائي على مدار العام، مما يوفر تجربة مميزة بعيداً عن روتين الحياة اليومي.

وتشتهر لارنكا بطابعها الفريد، وواجهتها البحرية المزينة بأشجار النخيل، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الوجهات السياحية الغنية. تتمتع المدينة الساحلية بتاريخ يمتد لأكثر من 10 آلاف عام، وتتميز بحسن الضيافة وموقعها الفريد، ما يجعلها المكان الأفضل لزيارة باقي الوجهات السياحية في قبرص.

وتقع سانتوريني في بحر إيجة، وتمتاز بمناظرها الخلابة، وهي واحدة من أشهر الجزر في العالم. وتُضفي المناظر الطبيعية الخلابة مزيداً من الجاذبية إلى الجزيرة، إلى جانب مشاهد غروب الشمس المذهلة والشواطئ الرملية، ما يجعلها أجمل الجزر اليونانية.

وتقع صلالة بمحاذاة شاطئ رملي طويل، إلى جانب قربها من الجبال والصحراء، مما يوفر للمسافرين من محبي المغامرة فرصاً مذهلة للاستكشاف. وبفضل تاريخها العريق مركزاً للبخور، تضمن المدينة التاريخية المزدهرة تجربة سفر رائعة مع وجهاتها الفريدة، وتشتهر صلالة بكرم الضيافة العمانية، وتوفر مناظر طبيعية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر في المنطقة مع الجمال شبه الاستوائي لمزارع الفاكهة وأشجار جوز الهند.

تُعد أنطاليا أكبر المدن التركية على ساحل البحر المتوسط، وتمتزج فيها الشواطئ الخلابة مع التقاليد التركية المتميزة، وتحظى أنطاليا بتاريخ حافل ينعكس في المدينة القديمة والآثار الرومانية، وتمثل المدينة بوابة منطقة الريفييرا التركية، وتتميز بعروض الضيافة الرائعة على مدار العام، والتي تمنح الزوار فرصاً فريدة للاسترخاء والاستكشاف.

وتتميز المدينة المنورة بتاريخها العريق وأهميتها الدينية، بالإضافة إلى مناظرها الخلابة وهندستها المعمارية الفريدة، كما تضم المسجد النبوي، وهو مسجد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وأقدم مسجد في العالم، وتُعد المدينة مهد الثقافة والحضارة الإسلامية، وتحتضن قبر النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- والعديد من المساجد والمعالم البارزة.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وسمرقند وطشقند (أوزبكستان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة، خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة من دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة.

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