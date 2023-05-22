3500 رحلة طيران خاص إلى دبي في الربع الأول بنمو 31 %

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

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يجسد الارتفاع الكبير في حركة طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في دبي خلال الشهور الماضية، النمو السريع لمكانة الإمارة كمقر مفضل لإقامة الأثرياء والمشاهير في العالم، إلى جانب كونها مقراً رئيسياً للمال والأعمال والتجارة يستقطب كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء المعمورة، حيث باتت عشرات الطائرات الخاصة تحط وتقلع في دبي يومياً.

وفي تصريحات لـ «البيان»، أكد علي النقبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، أن حركة الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال إلى دبي تسجل مستويات نمو كبيرة بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وأضاف أن عدد رحلات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص إلى دبي ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري ليتجاوز 3500 رحله بزيادة 31 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أي بمعدل 38.8 رحلة يومياً.

وتوقع النقبي أن تسجل حركة طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في دبي المزيد من مستويات النمو خلال الفترة المقبلة بما يفوق المتوسط العالمي، حيث تستند هذه التوقعات إلى وجود مؤشرات على سعي شركات كثيرة للتواجد في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص للاستفادة من نمو الطلب، وقال: «يعتبر قطاع الطيران من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة، التي تستهدفها الخطط الحكومية، التي تسعى لبناء اقتصادي قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء اقتصاد ما بعد النفط».

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