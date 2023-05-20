إغلاق مطار مكسيكو ساعات بسبب بركان بوبوكاتيبيتل

المصدر: أ ف ب

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علّق مطار بينيتو خواريز الدولي في مكسيكو الرحلات الجوية بضع ساعات، اليوم، بسبب تجدد نشاط بركان بوبوكاتيبيتل الواقع على بعد نحو 70 كيلومتراً من العاصمة المكسيكية.

وقال المطار على «فيسبوك»: «استأنفنا عمليات الإقلاع والهبوط ابتداءً من الساعة 10,00 (16,00 بتوقيت غرينتش)»، لافتاً إلى أنه تمت إزالة الرماد الناتج من البركان بعد تراكمه على المدارج.

وأوقف المطار، الذي استقبل 46,2 مليون مسافر عام 2022، الرحلات الساعة 04,25 بالتوقيت المحلي (10,25 بتوقيت غرينتش).

كذلك أعلن مطار فيليبي أنجيليس الدولي، الذي افتُتح في 2022 في ضاحية مكسيكو الكبرى، إغلاقا موقتاً.

ويخضع البركان للمراقبة على مدار 24 ساعة يومياً، 365 يوماً في السنة، نظراً لمخاطر نشاطه على السكان في المناطق المجاورة.

وانبعث منه الدخان والوهج ليل الجمعة حتى وقت مبكر من صباح اليوم، وفقاً لخدمات الحماية المدنية المكسيكية.

ويرتفع البركان خمسة آلاف و452 متراً فوق مستوى سطح البحر، وهو ثاني أعلى بركان في المكسيك، ويُطلق بانتظام أعمدة دخانٍ ورماد يبلغ ارتفاعها أحياناً عشرة كيلومترات.

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