مذكرة تفاهم لدعم السياحة العلاجية في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

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وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع مجموعة ثومبي بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما وتبادل التجارب والخبرات لدعم السياحة العلاجية في إمارة عجمان، وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب دائرة التنمية السياحية محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، والدكتور محي الدين ثومبي، مؤسس ورئيس مجموعة ثومبي.

وقال محمود الهاشمي: نجحت إمارة عجمان وبفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ موقعها ضمن أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة، وعزّزت سمعتها كمقصد سياحي متميز وفريد يقدّم تجارب سياحية متنوعة لزواره.

وأكّد أن الشراكة مع مجموعة مستشفيات ثومبي تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية للسياحة العلاجية في الإمارة باعتبارها أحد الروافد الأساسية لتنمية القطاع السياحي، إضافةً إلى العمل بصورة مشتركة ودائمة على دعم السياحة العلاجية الوطنية لجذب الزوار الباحثين عن أفضل سياحة علاجية من خلال التعريف بتنوع وتطور الخدمات الصحية المبتكرة والمتكاملة التي تقدّمها المنشآت الطبية ومراكز العناية في الإمارة، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات التي ترتقي بتنافسيتها في هذا المجال.

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