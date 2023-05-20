فعاليات لسياحة أبوظبي بدول التعاون بمناسبة إطلاق «سي وورلد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من الفعاليات في المدن والعواصم الكبرى بجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان، لإطلاق موسم الصيف «حياكم في أبوظبي» وافتتاح سي وورلد أبوظبي المنتظر، بالتعاون مع 20 شريكاً بما في ذلك الفنادق والمناطق الترفيهية في المدينة ووكالات السياحة.

وتمنح الجولة الضيوف فرصةً للتعرف على المزيد من المناطق الترفيهية والمعالم السياحية والتجارب المتاحة والاستفادة من العروض الجديدة مثل باقات السفر. وأبرز الفعاليات ستشمل سي وورلد أبوظبي، وهي أحدث إضافة إلى المشهد السياحي عند الافتتاح في صيف 2023.

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