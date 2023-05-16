«الإمارات للشحن الجوي» و«إير كندا كارغو» تعززان تعاون الإنترلاين

المصدر: دبي - البيان

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وسعت «الإمارات للشحن الجوي» و«إير كندا كارغو» تعاونهما في مجال الشحن لتقديم مزيد من الفوائد والمزايا لعملائهما من المنتجين ووكلاء الشحن في جميع أنحاء العالم. وأصبح الآن بإمكان عملاء «الإمارات للشحن الجوي» إيجاد سعة شحن إنترلاين للبضائع وحجزها بسهولة إلى وجهات كندية رئيسية، مثل تورنتو ومونتريال وفانكوفر وكالغاري على رحلات «إير كندا»، وذلك عبر بوابات طيران الإمارات الرئيسية في أوروبا.

وبدأ على الفور تفعيل إمكانات الحجز المحسّنة عبر الإنترنت، ما يمكّن عملاء «الإمارات للشحن الجوي» من الحجز لشحناتهم مع «إير كندا كارغو Air Canada Cargo» على أساس إنترلاين عبر e-SkyCargo وWebCargo وCargowise. وسوف تعمل «إير كندا كارغو» في الأسابيع المقبلة على تنفيذ إمكانات حجز مباشر مماثلة لعملائها من أجل الوصول بسهولة أكبر وحجز شحنات الإنترلاين على رحلات طيران الإمارات عبر شبكتها العالمية.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «يسعدنا أن نتعاون مع إير كندا كارغو لتوفير وصول موسع إلى مزيد من الوجهات في كندا عبر بواباتنا الأوروبية، وإتاحة الحجز عبر الإنترنت ما يوفر لعملائنا تجربة رقمية سلسة. وسوف نواصل العمل مع الناقلة الكندية، لضمان عمليات نقل واتصال سلس، بحيث تصل البضائع بأسرع ما يمكن وفي حالة ممتازة».

وأضاف: «ستعود هذه الترتيبات مع إير كندا كارغو بالفائدة على العديد من عملائنا، لا سيما في غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يسعون إلى نقل معدات زراعية وآلات وقطع غيار للطائرات، وكذلك المنتجات سريعة العطب والبضائع العامة إلى كندا ونقاط أخرى في أميركا الشمالية».

وجاء هذا التطور في أعقاب مذكرة التفاهم الموقعة بين «الإمارات للشحن الجوي» و«إير كندا كارغو» في فبراير الماضي لتوفير مزيد من الفوائد لعملاء الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم. كما يبني على الشراكة التجارية الاستراتيجية الأوسع نطاقاً بين طيران الإمارات وإيركندا، والتي أعلن عنها في العام الماضي.

وسوف تتمكن «الإمارات للشحن الجوي» www.skycargo.com بموجب الشراكة من الوصول إلى أكثر من 60 مدينة في كندا وأكثر من 150 مدينة عبر القارات الخمس من خلال أسطول «إير كندا كارغو» aircanadacargo.com المكون من طائرات البوينغ 767، والسعة المتوفرة على رحلات «إير كندا» المنتظمة للركاب. وفي المقابل، ستتمكّن «إير كندا كارغو» من الوصول إلى شبكة «الإمارات للشحن الجوي» الواسعة من خلال رحلات طيران الإمارات المنتظمة للركاب إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، بالإضافة إلى السعة التي توفرها 11 طائرة شحن عاملة ضمن أسطول طيران الإمارات.

ومنذ الإعلان عن شراكتهما الاستراتيجية في عام 2022، أبرمت طيران الإمارات و«إير كندا» اتفاقية مشاركة بالرمز للركاب تغطي 46 وجهة عبر أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين برنامجي الولاء تتيح لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» و«إيروبلان» كسب واستبدال الأميال والنقاط على رحلات تديرها طيران الإمارات و«إير كندا».

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