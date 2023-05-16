«أوساكا» وجهة جديدة للاتحاد للطيران إلى اليابان بدءاً من 1 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد الاتحاد للطيران لإطلاق رحلاتها إلى أوساكا بمعدل 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من الأول من أكتوبر 2023، لتربط أحد أكثر مدن العالم المتنوعة ثقافياً بشبكة الاتحاد للطيران الممتدة.

وقال أنطونالدو نيفس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا إلى أوساكا لأول مرة. وتعد أوساكا إحدى أكثر المدن عالمية، لذا، فإننا على يقين بأن الزوار سيستمتعون باستكشاف تراث وتجربة ضيافة المدينة الشهيرة. وستفتح الرحلة الجديدة الأبواب للزوار من أوساكا للسفر إلى أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بهم في مقرنا النابض بالحياة، فضلاً عن منحهم إمكانية الوصول إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية».

ويسهم إطلاق هذه الوجهة في تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين الدولتين، وتضاف هذه الوجهة إلى وجهة طوكيو الحالية على شبكة الاتحاد للطيران، مما يفتح بوابة أخرى مثيرة إلى أرض الشمس المشرقة.

وتُعرف أوساكا باسم «مطبخ اليابان» وتقدم مأكولات عالمية المستوى، مع مطاعم حائزة على نجمة ميشلان ومطاعم ذواقة تقدم أشهى الأطباق مثل تاكوياكي(كرات الأخطبوط) وأوكونومياكي (فطائر مالحة) والسوشي. وإضافة إلى تخصصها في المأكولات، يمكن لزوار أوساكا العودة بالزمن إلى الوراء في قلعة أوساكا لتجربة عصر الساموراي، أو زيارة منطقة دونتونبوري النابضة بالحياة، بشوارعها المضاءة بالإضاءة بالني وخيارات لا تنتهي من وسائل الترفيه أو الانغماس بالتسوق في المحلات والأسواق المنتشرة في المدينة.

وستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل طائرة حديثة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر الحديثة على الوجهة الجديدة، وتقدم للضيوف فرصة تجربة خدمات الناقلة في تقديم الطعام والترفيه على متن الطائرة.

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