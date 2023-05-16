موقع هندي: شواطئ دبي خلابة ونابضة بالحياة

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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أكد موقع «إنديا تايمز» الهندي أن افتتاح دبي ثلاثة شواطئ للسباحة ليلاً يعزز السياحة في المدينة، وأن بلدية دبي تواصل تطوير شواطئ الإمارة الخلابة في الأماكن الأكثر روعة، لترسيخ مكانة المدينة كمقصد للسياحة الشاطئية.

تنوع

وأشار الموقع إلى أن الشواطئ المتنوعة في الإمارة، ولكل منها سحرها الفريد، توفر فسحة للاستمتاع على شواطئ المدينة، مع وجود مطاعم وأنشطة متنوعة بأجواء نابضة بالحياة على تلك المساحات، لافتاً إلى أن الشواطئ هي من عوامل الجذب الرئيسية التي تشكل جزءاً من السياحة الفريدة في دبي، ونمط الحياة فيها وأسباب الراحة والاسترخاء للمقيمين والزوار.

ونوه الموقع بتوسعة بلدية دبي عروض السياحة الشاطئية ليلاً في جميرا 2 وجميرا 3 وأم سقيم على مساحة تمتد لـ 800 متر، وأنها بالتعاون مع شركائها، طورت مرافق جديدة فريدة لتحسين تجربة مرتادي الشاطئ للسباحة بأمان، من أنظمة إنارة تمكن من السباحة على مدار الساعة، وشاشات الكترونية تقدم محتوى لزيادة الوعي بالسلامة، عدا تجهيز الشواطئ برجال إنقاذ مؤهلين بأحدث أجهزة الإنقاذ وأدوات الطوارئ لضمان أعلى معايير السلامة.

توصية

وأفاد الموقع أنه في سبيل تعزيز السلامة، توصي بلدية دبي مرتادي الشاطئ بممارسة السباحة ليلاً في المناطق المخصصة فقط، وتفادي السباحة من مناطق أخرى، وتشدد أيضاً على أهمية الوعي بالسلامة والالتزام بالقواعد والتوجيهات على الشاطئ، والمراقبة المستمرة للأطفال، والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، بالإضافة إلى الحفاظ على أعلى مستويات النظافة على الشاطئ.

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