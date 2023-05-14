السياحة المستدامة أولوية المسافرين من الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أظهرت نتائج دراسة أطلقها موقع الحجوزات «بوكينج دوت كوم» مؤخراً، أن 90 % من المسافرين في دولة الإمارات يبحثون عن السفر بشكل أكثر استدامة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأوضحت نتائج الدراسة التي تضمنت بيانات تم جمعها من أكثر من 33 ألف مسافر في 35 دولة ومنطقة، أن السفر بشكل أكثر استدامة لا يزال يشكل أولوية لدى المسافرين من الإمارات، إذ أشار 77 % منهم إلى أن الناس بحاجة إلى التحرك الآن واتخاذ قرارات تدعم الاستدامة للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وأشارت الدراسة إلى أنه نظراً لأن عدداً متزايداً من المسافرين لديهم مخاوف اقتصادية، فإنهم يبحثون عن خيارات سفر أكثر استدامة وغنية بالمكافآت، مما يسلط الضوء على المفاضلة السائدة بين اتخاذ خيارات واعية وتوفير المال والحاجة إلى التحفيز.

وبحسب الدراسة يفضل 50 % من المسافرين الحصول على خصومات وحوافز اقتصادية من أجل اختيار خيارات صديقة للبيئة، بينما يشير 40 % إلى أنهم سوف يتشجعون للسفر بشكل أكثر استدامة إذا حصلوا على مكافآت على شكل نقاط عند اتخاذ قرارات تدعم الاستدامة، والتي يمكنهم استخدامها في الحصول على ميزات إضافية مجانية أو خصومات من خلال مواقع حجوزات السفر عبر الإنترنت.

ووفقاً لنتائج الدراسة يعتقد نحو 46 % من المسافرين في الإمارات أنه لا تتوفر خيارات كافية للسفر المستدام، فيما يشير 79 % منهم إلى أنهم يريدون من شركات السفر توفير خيارات سفر أكثر استدامة. وعلى الرغم من نواياهم الحسنة، فإن 42 % من المسافرين لا يعرفون أين يمكنهم العثور على خيارات السفر الأكثر استدامة.

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