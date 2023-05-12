طيران الإمارات تعتمد بطاقات الصعود الرقمية وتلغي الورقية للرحلات من دبي

المصدر: دبي - البيان

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تبدأ طيران الإمارات، اعتباراً من 15 مايو الجاري، اعتماد بطاقة الصعود إلى الطائرة رقمياً لركابها المغادرين من دبي بدلاً من النسخة الورقية المطبوعة، وذلك في خطوة أخرى لتوفير الراحة وضمان رحلات رقمية لعملائها. وسوف يحصل الركاب، الذين ينهون إجراءات سفرهم في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، على بطاقات الصعود إلى الطائرة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. كما يمكن للمسافرين الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت تحميل بطاقة الصعود إلى محفظة أبل Apple Wallet أو محفظة غوغل Google Wallet، أو استقبال بطاقة الصعود إلى الطائرة على تطبيق طيران الإمارات سهل الاستخدام. كما يتم إرسال إيصال الأمتعة المسجلة بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى الركاب أو عبر تطبيق طيران الإمارات.



وتساهم هذه المبادرة في الحد من المخلفات الورقية بشكل كبير، مع توفير تجربة إجراءات سفر رقمية مريحة وسريعة للركاب المغادرين من دبي. كما تقلل من مخاطر فقدان بطاقات الصعود إلى الطائرة أو نسيان موضع حفظها، ما يمنح الركاب راحة البال عند السفر.



ويستخدم المسافرون بطاقة الصعود الرقمية بسهولة طوال الرحلة، بما في ذلك عند الشراء من سوق دبي الحرة، والاجراءات الأمنية والصعود إلى الطائرة، وذلك بإبراز البطاقة الرقمية على الهاتف المحمول، حيث يقوم وكلاء طيران الإمارات وموظفو المطار بمسح رمز الاستجابة السريعة QR على البطاقة أثناء تنقل الركاب عبر المطار وعلى البوابات.

وقد يظل بعض الركاب بحاجة إلى بطاقة صعود ورقية إلى الطائرة، فتطبع لهم، مثل سفر العائلات مع الأطفال الرضع، والقصر غير المصحوبين بذويهم، والركاب الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة، والركاب الذين يتابعون سفرهم مع شركات طيران أخرى، وجميع الركاب الذين يسافرون على رحلات إلى الولايات المتحدة.



ويتوفر خيار طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة بناءً على طلب المسافرين من وكلاء طيران الإمارات عند كاونترات إجراءات السفر، إذا لم يكن لدى الراكب هاتف محمول، أو إذا لم يتمكن من الوصول إلى المعلومات على جهازة لأسباب مثل: نفاد البطارية، أو تعطل النظام، أو تأخر تسلم الرسالة، أو عدم القدرة على الاتصال بالإنترنت أو الشبكة أو حزمة البيانات.



ويستمتع الملايين من ركاب طيران الإمارات حالياً بالخدمات والإجراءات الرقمية في رحلاتهم. فبالإضافة إلى الراحة في إنهاء إجراءات السفر وإدارة برنامج الرحلة، يمكن لمستخدمي تطبيق طيران الإمارات الوصول إلى قوائم الطعام مسبقاً، وقضاء بعض الوقت في تصفح ما يوفره نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice من أفلام وموسيقى وبرامج تلفزيونية، وإعداد قائمة بما يفضلونه مسبقاً، ومن ثم مواءمتها على شاشات الفيديو الشخصية فور جلوسهم في مقاعدهم على الطائرة.

رحلة بيومترية في دبي

ويمكن لعملاء طيران الإمارات في الدرجتين الأولى والأعمال المغادرون من دبي، استخدام "النفق الذكي Smart Tunnel" في مطار دبي الدولي، وهو الأول من نوعه في العالم، لإجراءات جوازات السفر، حيث يعبر الركاب النفق وتتم إجراءاتهم مع سلطات الهجرة من دون تدخل بشري أو ختم جوازات السفر. يمكن أيضاً للمسافرين إنجاز إجراءات السفر والجوازات، ودخول صالة المطار في الكونكورس B، والصعود إلى طائرات الإمارات باستخدام تقنية التعرف على الوجه عند بعض البوابات.

ويستطيع المقيمون في دولة الإمارات التسجيل لاستخدام البوابات الذكية في المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات وإنجاز إجراءات الهجرة سريعاً عند عودتهم من الخارج إلى دبي. ويسجل مواطنو دولة الإمارات والمقيمون باستخدام جواز السفر أو بطاقة الصعود إلى الطائرة أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول، بينما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو الزوار المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، المرور عبر البوابات الذكية بجواز سفر بيومتري.

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