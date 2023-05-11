الإمارات ضمن أهم الوجهات الإقليمية للسائح الفرنسي

المصدر: أبوظبي- سامح الليثي

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تأتي الإمارات ضمن أهم الوجهات الإقليمية للسياحة الفرنسية، نظراً لما يتمتع بها السوق الإماراتي كوجهة جاذبة، ضمن أهم وجهات السياحة الشتوية، وسياحة الأعمال.

وتلعب الناقلات الوطنية دوراً رئيسياً في تعزيز الحركة السياحية بين الإمارات وفرنسا، حيث تسير طيران الإمارات والاتحاد للطيران أكثر من 40 رحلة أسبوعية بين البلدين.

وتعد دبي مقصداً رئيسياً للسياح الفرنسيين في منطقة الشرق الأوسط، وجاء السياح الفرنسيون وفق بيانات دائرة السياحة والتسوق في المرتبة الثامنة، ضمن لائحة أهم 10 جنسيات تزور دبي.

واستحوذ الفرنسيون على حصة 2,5% من إجمالي عدد السائحين في 2022، بإجمالي 364 ألف سائح، وبمعدل زيادة بلغ 25% عن عام 2021، بينما سجل العدد الإجمالي إلى الإمارة ما يتجاوز مليون سائح خلال السنوات الثلاث الماضية في الوقت، الذي سجلت الجنسية الفرنسية المرتبة العاشرة، ضمن أكثر السياح القادمين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

على الصعيد الآخر تأتي فرنسا ضمن الوجهات البارزة للحركة السياحية المتدفقة من الإمارات إلى الخارج، ويعد السائح الإماراتي ضمن أعلى السائحين إنفاقاً في السوق الفرنسي.

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