331 مليون درهم أرباح «دناتا» بنمو 201 %

المصدر: دبي – البيان

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ارتفعت أرباح دناتا في السنة المالية 2022/ 2023 بنسبة 201% إلى 331 مليون درهم (90 مليون دولار أميركي)، ومع نمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، ارتفع إجمالي إيرادات دناتا بنسبة 74% إلى 14.9 مليار درهم (4.1 مليارات دولار).

وساهمت عمليات دناتا العالمية بنسبة 72% من إجمالي إيراداتها، بنمو نسبته 10% عن السنة السابقة، وعملت دناتا طوال العام بشكل وثيق مع عملائها وسط تحديات نقص العمالة وارتفاع التضخم في أسواقها الرئيسية، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.

وواصلت دناتا إرساء أسس النمو المستقبلي من خلال استثمارات في 2022/ 2023 بلغت 467 مليون درهم (127 مليون دولار)، وتضمنت الاستثمارات الكبيرة خلال العام ما يلي: مركز شحن جديد في أمستردام (هولندا)، مرافق حديثة جديدة لمعدات الشحن والخدمات الأرضية في أربيل (العراق)، الإطلاق العالمي لنظام "ون كارغو OneCargo" المتطور لرقمنة وظائف الأعمال وأتمتتها، التوسع في عمليات مرحبا في دبي وزنجبار، وإعادة افتتاح مرافق التموين في سيدني بعد تجديدها بتركيبات موفرة للطاقة ومعدات حديثة.

وارتفعت تكلفة دناتا التشغيلية خلال السنة المالية بنسبة 74% إلى 14.6 مليارات درهم (4.0 مليارات دولار)، تماشياً مع التوسعات في أقسام عمليات المطارات والتموين والسفر في جميع أنحاء العالم، كما تأثرت أيضاَ بالضغوط التضخمية عبر جميع الأسواق، وخصوصاً تكلفة العمالة وإمدادات الأغذية.

وزادت أرصدة دناتا النقدية بأكثر من 200 مليون درهم إلى 5.1 مليارات درهم (1.4 مليار دولار). وبلغت المدفوعات في الأنشطة التمويلية، وبشكل أساسي مدفوعات القروض والإيجارات، 906 ملايين درهم (247 مليون دولار)، بينما استخدمت دناتا 528 مليون درهم (144 مليون دولار) في أنشطة الاستثمار الأساسية. وشهدت الأعمال تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) في 2022/ 2023 ما يعكس تحسناً كبيراً في الإيرادات.

وارتفعت إيرادات دناتا لعمليات المطار، بما في ذلك المناولة الأرضية ومناولة الشحن، إلى 7.2 مليارات درهم (2.0 مليار دولار).

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