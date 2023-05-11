43.6 مليون مسافر نقلتهم طيران الإمارات خلال عام

المصدر: دبي – البيان

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نقلت طيران الإمارات 43.6 مليون راكب، بنمو 123%، في السنة المالية 2022/ 2023 مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 78%، وسجل إشغال المقاعد نسبة 79.5% مقارنة مع 58.6% في السنة المالية السابقة.

وارتفع معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر RPKM بنسبة 7% إلى 37.5 فلساً (10.2 سنتات أميركية)، وذلك نتيجةً لتطوير المقصورات وتركيبة المسارات والأسعار والعملات.

وواصلت طيران الإمارات الاستثمار في تقديم تجارب عملاء أفضل من أي وقت مضى. وأطلقت خلال العام درجتها السياحية الممتازة الكاملة، التي لقيت ردود فعل إيجابية للغاية من العملاء، وأدخلت إلى الخدمة أول 6 طائرات A380 تم تعديل وتحديث مقصورتها بالكامل، كما افتتحت "عالم الإمارات"، متجر التجزئة الحديث الذي ستنشر مفهومه في أسواق رئيسية أخرى.

كما أعلنت عن استثمار 350 مليون دولار في الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوي لأسطول طائراتها الإيرباص A350.

ومع استمرار التركيز على المبادرات الرقمية لتقديم رحلات سريعة وآمنة للعملاء، وقعت طيران الإمارات اتفاقية بيانات بيومترية مميزة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لتسريع رحلة المسافرين عند الوصول.

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