طيران الإمارات تنشئ صندوقاً لاستدامة الطيران بقيمة 200 مليون دولار

المصدر: رويترز

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أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، اليوم الخميس، عن تخصيص 200 مليون دولار أمريكي لتمويل صندوق أبحاث يركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران التجاري.

ويعتبر هذا أكبر التزام منفرد من قبل أي شركة طيران بشأن الاستدامة ، مع صرف الأموال على مدى 3 سنوات. ستحدد طيران الإمارات شراكات مع مؤسسات رائدة تعمل على إيجاد حلول في تقنيات الوقود والطاقة المتقدمة.

وبهذه المناسبة، قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن بصدد تخصيص 200 مليون دولار أمريكي للاستثمار في حلول الوقود والطاقة المتقدمة للطيران، حيث تواجه شركات الطيران حاليًا أكبر عائق للحد من تأثيرنا البيئي. لقد نظرنا طويلًا وبقوة إلى الواقع الذي نواجهه في الطائرات التجارية وتكنولوجيا المحركات وسلسلة إمداد الوقود ومتطلبات الصناعة والأنظمة البيئية الخاصة بنا. من الواضح أنه مع المسارات الحالية المتاحة لشركات الطيران فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، لن تتمكن صناعتنا من بلوغ أهداف الصفر الصافي في الجدول الزمني المحدد.

وتابع: "نعتقد أن صناعتنا بحاجة إلى حلول أفضل، ولهذا السبب نتطلع إلى الشراكة مع المؤسسات الرائدة في مجال البحث والتطوير. هدفنا هو المساهمة بشكل هادف في الحلول العملية لاستدامة الطيران التجاري على المدى الطويل".

وأوضح كلارك: "إلى أن يتم العثور على حلول قابلة للتطبيق، ستواصل طيران الإمارات تطبيق الممارسات المسؤولة بيئيًا في جميع أعمالنا، بما في ذلك رفع مستوى SAF حيثما كان ذلك ممكنًا، وضمان عمليات أسطول فعالة، وإدخال طائرات حديثة في أسطولنا. لقد تم تخصيص صندوقنا البالغ 200 مليون دولار أمريكي للبحث والتطوير، وليس لتكاليف التشغيل مثل شراء SAF أو تعويضات الكربون لوضع علامة في المربعات التنظيمية - الأنشطة التي نعتبرها تعمل كالمعتاد".

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