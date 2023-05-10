«العربية للطيران» تضيف بانكوك إلى وجهاتها العالمية برحلات يومية 30 يونيو

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسيير رحلات مباشرة بين الشارقة والعاصمة التايلاندية بانكوك.

وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، يومياً، ابتداءً من 30 يونيو 2023.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرّنا الإعلان عن إضافة العاصمة التايلاندية «بانكوك»، إلى شبكة وجهاتنا العالمية. وتمثل إضافة هذه الوجهة المميزة إلى قائمة رحلاتنا من مطار الشارقة الدولي، دليلاً على التزامنا الراسخ بمواصلة تزويد عملائنا بخيارات جديدة للسفر الجوي وبتكلفة معقولة». وأضاف العلي: «وبينما نتطلع قدماً إلى بدء تسيير الرحلات الجوية الجديد، فإننا واثقون بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين، فضلاً عن توفير فرصة مثالية لقاعدة عملائنا للسفر مباشرة بين المدينتين».

ولتمكين المسافرين من الاستمتاع بفرص سفر مريحة ومعقولة التكلفة، تشغّل مجموعة «العربية للطيران» أسطولاً يضم 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب، من خلال توفير مساحة أكبر بين المقاعد، مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية.

وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة، بأسعار في المتناول، من قائمة «سكاي كافيه».

وتشتهر بانكوك، وهي أكبر مدن تايلاند، بحياة الشوارع النابضة، والمعالم الثقافية والتاريخية المميزة للغاية.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وبانكوك، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران»، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز