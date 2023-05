مهرجان دبي للمأكولات يحقق نجاحاً استثنائياً في دورته العاشرة

المصدر: البيان

حققت الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات، أكبر مهرجان سنوي للمأكولات وفنون الطهي في المنطقة، نجاحاً استثنائيا على مدار 17 يومًا. حيث شهد المهرجان منذ انطلاقه في 21 أبريل الماضي، وحتى 7 مايو الجاري، مجموعة فريدة من الفعاليات الاستثنائية، والأطباق المبتكرة، وتجارب الطهي الإبداعية، وأفضل العروض على أشهى الأطباق والمأكولات في دبي.

وتضمن المهرجان عدة تجارب فريدة من نوعها ساهمت في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للمأكولات وفنون الطهي مع إتاحته الفرصة لتجربة مذاقات الأطعمة الرائدة من مختلف أنحاء العالم، ابتداءً من فعالية "أسبوع دبي للمطاعم"، التي شارك فيها أكثر من 50 مطعمًا من أفضل المطاعم في الإمارة، وصولًا إلى فعالية "رحلة في عالم المذاقات" Foodie Experiences، التي سلطت الضوء على مجموعة من تجارب الطهي الفريدة والحصرية لطهاة حائزين على جوائز عالمية، إضافة إلى كل من فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من "e&"، التي نالت إعجاب كافة الزوار، وتجربة الطبق المميز بـ 10 دراهم، التي ساهمت في تقديم مجموعة مختارة من الأطباق الشهية والمبتكرة بأسعار خاصة.

وفي ظل تطور مشهدية الطهي في إمارة دبي، كان المهرجان بمثابة شهادة على تميز الإمارة في هذا المجال، حيث شهد مشاركة المئات المطاعم والمقاهي التي تنافست لتقديم أفضل ما لديها لإتاحة المجال أمام سكان وزوار المدينة للاستمتاع بتجارب الطعام اللذيذة، واستكشاف مطاعم جديدة، وتذوق مجموعة واسعة من المأكولات الشهية.

وفي هذا السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يسعدنا النجاح الهائل الذي حققه مهرجان دبي للمأكولات وخاصة في ظل احتفالنا بمرور عقد على انطلاقه. إذ يُسهم المهردان بترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي الإبداعي مع التقدم المستمر للمهرجان عبر الأعوام، واستقطابه لمزيد من الطهاة العالميين الحاصلين على جوائز مرموقة يقدمون أشهى الأطباق والنكهات في دبي. كما استطاع المهرجان الإرتقاء بقطاع المأكولات والمشروبات، ونفتخر بتقديم أفضل تجارب التذوق في المدينة. وفي الوقت ذاته نتطلع جميعًا إلى مواصلة جهودنا من أجل ترسيخ مكانة مهرجان دبي للمأكولات وتعزيز سمعته بين الفعاليات الأكثر تميزاً لدى الزوار".

وفيما يلي لمحة عن أبرز الفعاليات التي أقيمت خلال الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات:

حظي "أسبوع دبي للمطاعم" بمكانة خاصة في الدورة العاشرة للمهرجان، إذ استقطب أكثر من 50 مطعما من أفضل المطاعم في الإمارة، كما استعرض تجارب مميزة لتناول وجبة العشاء المكونة من 3 أطباق رئيسية، أو وجبة الغداء المكونة من طبقين بأسعار خاصة، واستقبل أكثر من 13 ألفًا من عشاق الطعام ورواد المطاعم الذين استمتعوا بخوض العديد من تجارب الطعام. كما أتاح "أسبوع دبي للمطاعم" الفرصة للضيوف لتجربة مذاقات الأطعمة، وقوائم الطعام الفريدة في أكثر المطاعم رواجًا في المدينة، بما فيها مطعم "تورنو سوبيتو"، ومطعم "بريد ستريت كيتشن"، ومطعم "ديمون دك"، و"كويا"

و"روكا" وغيرها الكثير. فيما أعرب مدراء المطاعم والطهاة عن سعادتهم بالإقبال الكبير من الجمهور وعشاق الطعام الذين استمتعوا بتذوق أطباق جديدة وفي أماكن متعددة.

وشهدت الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات عودة فعالية "رحلة في عالم المذاقات"، التي تضمنت نحو 100 فعالية تم اختيارها وتنظيمها بعناية، بما في ذلك فعاليات "طاولة الشيف"، والحصص الدراسية التي قدمها أمهر الطهاة، إلى جانب تجارب تناول الطعام في أفضل المطاعم في الإمارة، وورش العمل المخصصة لعشاق المأكولات الصغار.

كما تمكن عشاق الطعام من خوض تجارب طهي مميزة، وتعلم كيفية إعداد أشهى الأطباق المحلية والرئيسية من خلال مجموعة من أشهر الطهاة الحائزين على جوائز عالمية، فيما تضمنت الحصص الدراسية لتجارب الطهي، تجربة إعداد نوع فريد من المحار في " دبا باي أويسترز"، بالإضافة إلى دروس إعداد القهوة المميزة من "رو كوفي كومباني"، ودروس متقدمة مع الطهاة في "ريف جابانييز كوشياكي"، ودروس حول كيفية تخمير الأطعمة في "21 جرامز"، بالإضافة إلى دروس الطعام الخاصة من "كويا".

واستعرض أشهر الطهاة العالمين الحاصلين على جوائز عديدة مهاراتهم في الطهي أمام الزوار ضمن فعاليات "مائدة الشيف"، حيث سلطت الضوء على كل قائمة أعدها الطهاة بالنكهات الأصيلة لمجموعة من المطابخ العالمية ضمن تجارب تناول الطعام. إذ تمتع الزوار بمائدة الشيف في "كاتسويا" لعشاق الطعام الياباني، في حين قدم "باتا داينينج" وجبة مكونة من 8 أطباق استثنائية. وفي تجربة فاخرة متميزة، استضاف "نوبو" تجربة تناول طعام حصرية، كما أخذ "سموك آند ميرورز" في "أس أل أس دبي" الزوار في جولة خاصة لتذوق الكافيار مع الشيف كلاوديو كاردوسو، في حين أمتع الشيف فيكاس خانا الزوار ضمن فعالية "كينارا". كما نظمت أفضل المطاعم في الإمارة مجموعة من الفعاليات التي لا يمكن تفويتها، بما في ذلك فعالية "مائدة الشيف" المكونة من 8 أطباق مع الشيف "كونال كابور" ، وأخرى لمذاق جنوب إيطاليا وساحل أمالفي في "آليتشي" مع رئيس الطهاة دومينيكو سانتاغادا، وكانت كل فعالية بمثابة احتفالية في فن تناول الطعام وأبرزت أفضل ما توفره كل مدينة.

واحتفاءً بدورته العاشرة وفر مهرجان دبي للمأكولات "الطبق المميز" بـ 10 دراهم، حيث استعرض أكثر من 200 مطعم ومقهى أفضل الأطباق الخاصة بهم على مدار 17 يوماً، وتمتع عشاق الطعام بمجموعة متنوعة من الأطباق الكلاسيكية والحصرية التي ترضي كافة الرغبات. وجاءت هذه الفعالية بالتعاون مع "زوماتو" بمشاركة مطاعم مثل "بييشرشيك"، و"تارتوغا"، و"تراتوريا"، و"ذا سموك هاوس"، و"بلا بلا"، و"سكافوس"، وغيرها.

واحتفت فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من e& بعقد من النجاح بشكلٍ متميز، واجتذبت أعداداً قياسية بلغت أكثر من 95 ألف زائر لتكون إحدى أبرز فعاليات المهرجان لهذا العام. إذ سمحت الفعالية بالدخول المجاني إلى 10 مناطق متنوعة تضم أكثر من 50 مفهوما لتناول الطعام، كما وفرت فعاليات ترفيهية حية ومجموعة من الأنشطة اليومية، لتكون بمثابة فرصة للذواقة والعائلات والأصدقاء للاستمتاع بالأطعمة اللذيذة في الهواء الطلق.

وانطلقت الأنشطة في هذه الفعالية خلال عطلة عيد الفطر السعيد بعروض الألعاب النارية وكذلك الفقرات التقليدية في الساحة الرئيسية، إضافة إلى معرض "فود فوكس" للتصوير الفوتوغرافي الذي جرى خلاله دعوة الجميع لمشاركة الصور الرائعة للمأكولات في المدينة. واختارت لجنة تحكيم متخصصة 30 عملاً تم عرضها ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من e&، ونال الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز بقيمة 10 آلاف درهم نقدا.

وبمناسبة الدورة العاشرة للمهرجان، جرى إطلاق معرض رقمي ضم الصور ومقاطع الفيديو من العقد الماضي، والذي سمح للزوار بالعودة إلى ذكريات المهرجان، حيث جرى إطلاق الفعالية من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و"براغ" بصفتها الشريك الإبداعي. كما تضمنت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان مشاركة مجموعة من المطاعم التي قدمت جلسات خارجية في الهواء الطلق، إضافةً إلى العديد من الأمسيات الموسيقية، وجولات الطعام، والفعاليات المتنوعة بما فيها "What the Food" في السركال أفينيو، والاحتفال بالذكرى الثانية لـ"تايم أوت ماركت" Time Out Market.

وحظي الذواقة وعشاق الطعام في المدينة مع نهاية هذه الدورة الاستثنائية من مهرجان دبي للمأكولات، بمجموعة من التجارب التي لا تُنسى، والتي ستبقى في ذاكرتهم حتى موعد الدورة المقبلة من المهرجان، الذي يعزز مكانة دبي كعاصمة للمأكولات وفنون الطهي في المنطقة.

وقدم المهرجان ما يناسب كافة الأذواق من خلال مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام، بما فيها المطاعم الفاخرة وتجارب الطهي الفريدة وعربات الطعام، لتترسخ في أذهان الزوار ذكريات لا تنسى عن المهرجان ترقباً للنسخة المقبلة منه، وذلك من الأطباق الشهية المتنوعة إلى حضور موائد الطهاة الفريدة بالتعاون مع أبرز المطاعم في الإمارة.

وفي ختام مهرجان دبي للمأكولات أعلن المهرجان عن عقد شراكة بين كلية دبي للسياحة واريبيان ادفينجرز، والتي سيتم بموجبها دعوة عشاق الطعام لتقديم اقتراحاتهم حول تنظيم جلسة خاصة بإمارة دبي لتذوق الأطعمة في الإمارة، لتمنح المسابقة للمشاركين المؤهلين فرصة مشاهدة اقتراحاتهم على أرض الواقع، إلى جانب حصولهم على التدريب كمرشدين سياحيين، موضحين أنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول المسابقة قريباً.

