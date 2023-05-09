أتلانتيس دبي يخطط لإطلاق 4 فنادق جديدة حول العالم

المصدر: دبي - أحمد قوجة

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يتطلع منتجع أتلانتس النخلة في دبي إلى بناء 4 فنادق إضافية في جميع أنحاء العالم، على أمل الاستفادة من ازدهار السياحة والسفر الترفيهي، والذي أثبت حتى الآن أنه مقاوم للمخاوف بشأن التضخم والآفاق الاقتصادية القاتمة.

وقال تيموثي كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنتجعات أتلانتس دبي، في مقابلة أجريت معه أخيراً: "نحن مهتمون جدًا بالنمو وننظر في الكثير من الأسواق والفرص المختلفة". وأردف قائلاً: "نأمل هذا العام في تحقيق صفقتين"، مضيفاً أن الشركة تتطلع إلى التوسع في منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وتأتي تصريحات كيلي وسط انتعاش مستمر في قطاع السياحة والسفر الترفيهي الذي رفع أسعار تذاكر السفر والفنادق واستئجار السيارات.

وتشير النتائج بحسب "يوكينج هولدينج إنك" و "إكسبيديا جروب إنك" و "رويال كاريبيان كروس" و "TUI AG" إلى رغبة المستهلكين بمواصلة الإنفاق على الخدمات والخبرات حتى لو كانت تتراجع عن السلع المادية.

ويعد أتلانتس النخلة دبي أحد أفضل منتجعات في العالم، حيث يمتاز بموقعه الحيوي في قلب جزيرة نخلة جميرا في دبي، ويمتد على مساحة 46 هكتاراً ويضم 1,593 غرفة مصممة وفق أعلى معايير التصميم والديكور والفخامة التي تلبي مختلف الأذواق.

ويشار إلى أن دبي افتتحت أخيراً منتجع "أتلانتس ذا رويال" بقيمة 1.5 مليار دولار، ويعد تحفة معمارية باهرة مؤلف من 6 أبراج يربط بينها جسر مرتفع على مساحة 4 ملايين قدم مربع، بواجهات بحرية وحدائق معلقة، وارتفاع 178 متراً.

وبحسب تيموثي كيلي فإن الطلب على الغرف في منتجع "أتلانتس ذا رويال" قوي جداً، وتم افتتاح نحو 80٪ من الغرف للضيوف، مشيراً إلى أن معدل الإشغال كان "قريبًا من 80٪" بينما يبلغ متوسط السعر اليومي 1200 دولار.

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