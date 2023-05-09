34 ألف رحلة للناقلات الوطنية في أبريل بنمو 33.3 %

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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شغّلت الناقلات الوطنية - طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية أبوظبي - نحو 34129 رحلة في أبريل الماضي بنمو 33.3% مقارنة بـ25592 رحلة في أبريل 2022 وبزيادة 3.6% مقارنة بأبريل من سنة 2019 ما قبل الجائحة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات ارتفاع مجمل عدد رحلات الناقلات الوطنية أول 4 أشهر 33.6% إلى 133055 رحلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 99584 رحلة.

وفي الربع الأول من العام الجاري شغّلت الناقلات الوطنية 98926 رحلة، بنمو 33.69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 73992 رحلة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني وصل حجم السعة المقعدية المجدولة في رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة في سنة 2022، إلى 64 مليون مقعد مقارنة بنحو 38.1 مليون مقعد في سنة 2021، بنمو 67.4%.

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