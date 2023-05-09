طيران الإمارات تفتتح مركز تجميل لطاقم الطائرة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت طيران الإمارات عن تعاونها مع علامة التجميل «ديور Dior»، والعلامة المستدامة للعناية بالشعر «دافينس»، لتدشين مركز تجميل مخصص لطاقم الطائرة في المقر الرئيس لطيران الإمارات بدبي، وقد صمم المركز لتقديم تجربة تجميل غامرة وفريدة من نوعها حصرياً لطاقم طيران الإمارات.

ويقدم «مركز طيران الإمارات للتجميل»، الذي يعمل على مدار الأسبوع، خدماته لأكثر من 18 ألف مضيفة ومضيف بدبي، كما يوفر مساحة استقبال للتواصل بين طاقم الطائرة وفريق من مستشاري المركز، ويمكن لأفراد طاقم طيران الإمارات حجز مواعيد شخصية مع الاستشاريين للحصول على توصيات ونصائح في ما يتعلق بالمكياج والتغذية واللياقة البدنية والعناية بالبشرة والعناية بالشعر، وأفضل ممارسات العناية للرجال والنساء، وتلقى مستشارو المركز تدريباً متخصصاً من ديور ودافينز، ولديهم أيضاً خبرات عملية، بما في ذلك العمل سابقاً،ضمن طاقم الطائرة، وفي مجالات الصحة والتغذية والتجميل.

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