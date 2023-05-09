بطاقة طيران الإمارات لصعود الطائرة توفر عروضاً واسعة خلال الصيف

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات، أمس، عودة عروض «ماي إيميريتس باس» الصيفية الشهيرة، واعتباراً من مايو الجاري حتى 30 سبتمبر، تتيح بطاقة الصعود إلى الطائرة لعملاء طيران الإمارات الاستفادة بشكل أكبر من رحلاتهم مع خمسة أشهر من العروض الحصرية في مئات المواقع في دبي والدولة عامة.ويمكن لعملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة، ورقية أو رقمية، وإثبات هوية لدى مئات من منافذ البيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى معالم الجذب الشهيرة، ومرافق السبا الفاخرة، للاستمتاع بخصومات وصفقات رائعة في جميع أنحاء دبي والإمارات.

ويتعين على العملاء، الذين أنجزوا إجراءات سفرهم عبر الإنترنت، وقاموا بتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة على الهاتف المحمول إلى تطبيق طيران الإمارات أو المحفظة أن يتذكروا التقاط صورة للشاشة لعرضها في الأماكن المشاركة، حيث تختفي من التطبيقات بمجرد وصولهم، ويمكن زيارة موقع www.emirates.com/‏‏‏myemiratespass للاطلاع على جميع عروض «ماي إيميريتس باس».

● مفاجآت صيف دبي: يعود أكبر حدث للتسوق والترفيه العائلي مع مجموعة كاملة من الفعاليات ا، ويمكن لعملاء طيران الإمارات الاستفادة من عروض «ماي إيميريتس باس»، والاستمتاع بمفاجآت صيف دبي عندما زيارة دبي من 29 يوليو وحتى 3 سبتمبر.

● المزيد عن دبي مع طيران الإمارات: تلبي دبي هذا الصيف متطلبات مختلف أفراد العائلة، وتقدم لكل زائر مجموعة متنوعة من التجارب المتميزة.

● تجربة دبي: يمكن للعملاء تصفح وإنشاء وحجز مسارات عطلاتهم، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة الفندقية، وزيارة مناطق الجذب الرئيسية من خلال منصة تجربة دبي التابعة لطيران الإمارات.

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