نجاح باهر للنسخة 30 من معرض سوق السفر العربي في دبي

المصدر: وام

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شهد سوق السفر العربي 2023 الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي في دبي حضور أكثر من 40,000 شخص بما فيهم 30,000 زائر، حيث سجل معرض هذا العام زيادة سنوية بنسبة 29% بعدد الحضور مقارنةً بنسخة العام الماضي من الحدث وزيادة بنسبة 5% عن نسخة 2019 من المعرض ما قبل الجائحة، مما يدل على نمو وانتعاش قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

وشارك في سوق السفر العربي 2023 أكثر من 2100 شركة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف كيف يمكن للصناعة أن تضمن السفر المستدام للأجيال القادمة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر".

معرض #سوق_السفر_العربي 2023 يختتم فعالياته بعد 4 أيام حافلة بالفعاليات وإبرام الصفقات والشراكات ومع إسدال الستار على فعاليات الحدث تفتح #دبي مجدداً أبواباً واعدة أمام عالم السياحة والسفر@ATMDubai pic.twitter.com/lE8iviTn2t — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 5, 2023

كما شهد المعرض - الذي استمر أربعة أيام - انعقاد، عدد من الأحداث الخاصة على جدول الأعمال، حيث فازت هيلتون بجائزة الجناح المستدام، إذ تم اختيار العلامة التجارية للضيافة من قبل لجنة مستقلة من الحكام لقرارها استخدام مورد محلي في إنشاء جناحها بالإضافة إلى التزامها بإعادة استخدام المواد قدر الإمكان على مدى السنوات الثلاث القادمة، كما استخدمت هيلتون أيضًا آلة حاسبة للكربون لقياس البصمة الكربونية المرتبطة بمشاركتها في المعرض واتخذت عدة خطوات للتخفيف من هذا الناتج.

وشهدت نسخة هذا العام أيضا إطلاق جائزة اللؤلؤة المرموقة (ATM Pearl) حصريًا للدورة الثلاثين من سوق السفر العربي والتي تم منحها لـ كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة لمساهمته البارزة في قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين مثل : دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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