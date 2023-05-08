بطاقة طيران الإمارات لصعود الطائرة توفر عروضاً صيفية واسعة

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات، اليوم عن عودة عروض "ماي إيميريتس باس" الصيفية الشهيرة. واعتباراً من مايو الجاري وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2023، تتيح بطاقة الصعود إلى الطائرة لعملاء طيران الإمارات الاستفادة بشكل أكبر من رحلاتهم مع خمسة أشهر من العروض الحصرية في مئات المواقع في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عامةً.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة، ورقيةً أو رقميةً، وإثبات هوية لدى مئات من منافذ البيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى معالم الجذب الشهيرة ومرافق السبا الفاخرة، للاستمتاع بخصومات وصفقات رائعة في جميع أنحاء دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتعين على العملاء الذين أنجزوا إجراءات سفرهم عبر الإنترنت وقاموا بتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة على الهاتف المحمول إلى تطبيق طيران الإمارات أو المحفظة، أن يتذكروا التقاط صورة للشاشة لعرضها في الأماكن المشاركة، حيث ستختفي من التطبيقات بمجرد وصولهم، يمكن زيارة الموقع www.emirates.com/myemiratespass للاطلاع على جميع عروض "ماي إيميريتس باس".

مفاجآت صيف دبي: يعود أكبر حدث للتسوق والترفيه العائلي في المدينة، مع مجموعة كاملة من الفعاليات الثقافية وعروض الألعاب النارية والجوائز وغيرها. ويمكن لعملاء طيران الإمارات الاستفادة من عروض "ماي إيميريتس باس" والاستمتاع بمفاجآت صيف دبي عندما زيارة دبي من 29 يوليو (تموز) وحتى 3 سبتمبر (أيلول) 2023.

المزيد عن دبي مع طيران الإمارات: تلبي دبي هذا الصيف متطلبات مختلف أفراد العائلة، وتقدم لكل زائر مجموعة متنوعة من التجارب المتميّزة، من الشواطئ النظيفة والأنشطة الثقافية إلى مرافق الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي.

تجربة دبي: يمكن للعملاء تصفح وإنشاء وحجز مسارات عطلاتهم، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة الفندقية وزيارة مناطق الجذب الرئيسية وتجارب تناول الطعام والترفيه الأخرى في دبي والإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال منصة تجربة دبي التابعة لطيران الإمارات.

الإمارات للعطلات: يستطيع العملاء حجز إجازاتهم في دبي من خلال "الإمارات للعطلات"، حيث تتضمن جميع برامجها خيارات حجز مرنة. ويقف فريق "الإمارات للعطلات" على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لدعم العملاء الذين يقضون إجازاتهم في دولة الإمارات.

شركاء سكاي واردز: يكسب أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات أميالاً مقابل الإنفاق اليومي في منافذ البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء إقامتهم ويستبدلونها بتذاكر مكافأة وترقيات وتذاكر حفلات موسيقية وفعاليات رياضية. المزيد عن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات هنا.

سكاي واردز إيفريداي: سيتمكن عملاؤنا في الإمارات العربية المتحدة من كسب أميال سكاي واردز على مشترياتهم. وما عليهم سوى تنزيل تطبيق سكاي واردز إيفريداي، وربط ما يصل إلى خمس بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم فيزا أو ماستركارد في التطبيق وكسب أميال سكاي واردز تلقائياً مقابل مشترياتهم من مئات الشركاء المشاركين عبر التسوق وتناول الطعام والتجميل والترفيه والتسلية والصيدلة والبقالة. تعرف على المزيد هنا.

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