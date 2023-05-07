افتتاح أول مدينة للأحياء البحرية في المنطقة بأبوظبي 22 مايو

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تستعد مجموعة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي لافتتاح مدينة «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» رسمياً يوم 22 مايو الجاري، وتنظم «ميرال» جولة حصرية للإعلاميين قبيل الافتتاح الرسمي لأول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، حيث ستتاح للتعرف على هذه الوجهة المميزة، والتحدث إلى المسؤولين المعنيين.

ورسخت جزيرة ياس مكانتها وجهة عالمية تحتضن العديد من المرافق الترفيهية، وأماكن الجذب المتنوعة والإنجازات الاستثنائية، وباتت تعرف بما يسمى «أورلاندو الشرق الأوسط» تشبهاً بمدينة اورلاندو الأمريكية، التي تضم «عالم والت ديزني»، و«مملكة ديزني للحيوانات»، و«متنزه إبكوت»، و«مملكة السحر» وكثيراً من الخيارات الترفيهية.

وتزخر جزيرة ياس بتجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة ومتاجر للتسوق وفعاليات موسيقية ورياضية ومدن ترفيهية عالمية، تلبي مختلف احتياجات الضيوف في الإمارات والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

4 مدن

وأصبحت الجزيرة وجهة عائلية بامتياز؛ حيث تضم أربع مدن ترفيهية عالمية المستوى، بالإضافة إلى «ياس مول»، وملعب «ياس لينكس» للجولف، و«حلبة مرسى ياس»، و«ياس باي ووترفرونت» بإطلالته الخلابة على مياه الخليج العربي، لتجعل من الجزيرة خياراً مثالياً يقدم مزيجاً شاملاً ومتكاملاً من التجارب السياحية والترفيهية وتجارب التسوق والمطاعم العالمية في وجهة واحدة.

وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستينيشنز لـ«البيان»: «أصبحت جزيرة ياس من الوجهات الرئيسية على خريطة السياحة العالمية، ونحن فخورون باستقبال الضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم لاختبار المجموعة الواسعة من المدن والمرافق الترفيهية، التي تزخر بها الجزيرة، والتي تقدم لهم باقة متنوعة من التجارب العائلية والألعاب المشوقة، التي تمنحهم أوقاتاً لا تُنسى. نلتزم في جزيرة ياس بتقديم أفضل التجارب الترفيهية، التي تعكس رؤيتنا وقيمنا».

جوائز عالمية

وتابع: إن جزيرة ياس تمتاز بمدنها الترفيهية الحاصلة على جوائز عالمية، والتي تضم عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووصولاً إلى مرافق الجذب المميزة مثل كلايم أبوظبي، وهو مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلي الأبرز في دولة الإمارات، لتقدم تجارب ترفيهية عائلية ترتقي بمستوى الترفيه، والتي تجذب السياح وعشاق الرياضة والباحثين عن أفضل التجارب العائلية المتنوعة.

وأضاف: تعرف الجزيرة باستقطابها لمحبي رياضة السيارات مع حلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. ولمحبي عالم الموضة تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، أضخم مركز تسوق في أبوظبي.

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