دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تحقق نتائج مميزة في سوق السفر العربي

المصدر: البيان

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استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال مشاركتها في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم في الفترة من 1 حتى 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، المقومات السياحية والتجارب المتميزة التي تقدمها دبي لزوارها بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام. وقد أثمرت مشاركة الدائرة في المعرض بعقد اجتماعات في جناح دبي لأكثر من 122 شريكا وممثلا عن القطاعين العام والخاص، وهو ما يعزز من نجاح هذا المعرض، ويعطي نظرة إيجابية لقطاع السياحة في دبي لعام 2023 وما بعده.

وسلطت "دبي للاقتصاد والسياحة" الضوء خلال مشاركتها في دورة هذا العام من المعرض الذي يركز على السياحة المسؤولة خلال عام الاستدامة في الإمارات وبما يتماشى مع شعاره "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، الضوء على مبادرات الاستدامة، والجهود المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، علاوة على الأنشطة والبرامج التي تضمن استدامة نمو قطاع السياحة. وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة. كما شهدت المحادثات الجهود الخاصة باستضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023، وكذلك إطلاع المشاركين والزوار

على المبادرات والجهود التي تقوم بها دبي في مجال الاستدامة بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لتصبح واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وضم جناح دبي بالإضافة إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية الرئيسية والشركاء بما في ذلك شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، وبلدية دبي، ودبي للثقافة، وأكور، وماريوت العالمية.

وحصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سوق السفر العربي 2023 جائزة "أفضل جناح لممارسة الأعمال"، وأرجع الحكام أسباب ذلك إلى المساحة الواسعة للجناح المكون من ثلاثة طوابق، والمقاعد المريحة، وحفاوة الضيافة الأصيلة، وهو ما أسهم في تهيئة بيئة جذابة للضيوف والزوار.

كما نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكبر برنامج استضافة للمشترين بمشاركة 440 من المشترين الذين مثلوا 31 سوقًا ودولة مختلفة. وشاركت مجموعة من الشركات في برنامج استضافة المشترين ومنها رضا تورز، ونايت تورز ، والمها العربي والمغامرات العربية، وهو ما مكن الضيوف من الاستمتاع بتجارب متنوعة والإطلاع على مناطق الجذب المميزة في المدينة بما في ذلك زيارة متحف المستقبل، وبرج العرب، ومخيم سونارا الصحراوي. كما استقبل جناح دبي كبار الشخصيات الزائرة وكبار الدبلوماسيين. بالإضافة إلى ذلك، شارك زوار الجناح بتجربة تفاعلية مع تحدي معالم دبي، الذي أعطاهم الفرصة للتعلم من خلال التعرف على مناطق الجذب الرئيسية في المدينة بطريقة مشوقة وكذلك ربح جوائز يومية.

ويأتي نجاح دبي في المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2023 على ضوء النتائج القوية لقطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي. والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

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