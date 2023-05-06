«الإمارات للشحن الجوي» تطلق حملة «العالم يعمل بتميّز دائم» لإبراز تأثيرها في حياة الناس حول العالم

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» حملة إعلانية إبداعية جديدة قبيل افتتاح معرض أوروبا للشحن الجوي، الرائد عالمياً في الخدمات اللوجستية، الذي يقام في المدة من 9 إلى 12 مايو الجاري بمدينة ميونيخ الألمانية.

وتعرض الحملة الإعلانية «العالم يعمل بتميّز دائم مع الإمارات للشحن الجوي»، في ستة من مجالات المنتجات اللوجستية الجوية المتخصصة: الأدوية، الزهور، الفواكه، الحيوانات الأليفة، والخيول، والمقتنيات الثمينة.

وفي خروج عن الرسائل الإعلانية الوظيفية التي غالباً ما تُشاهد في صناعة الشحن، تستخدم حملة طيران الإمارات الجديدة سيناريوهات يومية لعرض التأثير الملموس لخبرات «الإمارات للشحن الجوي» الآمنة والموثوق بها على حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

ويوثق الإعلان في 60 ثانية لحظات في حياة الشخص، مثل حمل باقة زهور في يوم زفافه، أو تلقي رعاية صحية منقذة للحياة، أو حتى أشياء بسيطة مثل شراء وتناول منتجات طازجة.

ويوضح التعليق الصوتي أنه «قبل تلك اللحظة، تحدث سلسلة من ردود الفعل، غالباً ما تبدأ من الجانب الآخر من العالم - حيث يميل الناس إلى عدم التفكير في رد الفعل هذا، أو حتى الاهتمام - أهلاً بكم في عالم الخدمات اللوجستية». ثم يمضي لتسليط الضوء على كيف سيكون العالم من دونها.

طموحات

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «طوّرت الإمارات للشحن الجوي على مر السنين قدراتها الرائدة في السوق في العديد من المجالات اللوجستية الجوية المتخصصة الرئيسية من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والمرافق والمعدات والموارد البشرية. كما نعمل بالتعاون مع عملائنا وشركائنا لتطوير حلول عالية الكفاءة والفعالية. وتنقل هذه الحملة بنهجها الملهم طموحاتنا لجعل العالم يعمل بتميّز دائم من خلال خبراتنا اللوجستية الموثوق بها».

وأضاف: نريد أن يدرك الناس أن أنشطتنا لا تقتصر على نقل الصناديق، ولكننا نعمل على ضمان وصول الأشياء المهمة في الحياة، سواء كانت أدويةً أو حيواناً أليفاً أو خاتماً ماسياً، إلى من يحتاجون إليها وفي الوقت المطلوب.

وستنشر الحملة، عبر سلسلة من الإعلانات الرقمية والمطبوعة، بالإضافة إلى لوحات في مطار ميونيخ وعلى اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء المدينة أثناء معرض أوروبا للشحن الجوي. كما ستعرض أيضاً في جناح طيران الإمارات بالمعرض.

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