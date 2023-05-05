عزيزي تستثمر في قطاع الضيافة بدبي بقيمة 60 مليار درهم بإطلاق 50 فندقاً ومنتجعاً

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أعلنت عزيزي، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لاستثمار ما يصل إلى 60 مليار درهم من خلال إطلاق 50 فندقاً ومنتجعاً فاخراً، وفندقاً آخر بمواصفات مرموقة من فئة سبع نجوم في دبي. وبذلك، سيضيف المطور ما يقرب من 20,000 غرفة جديدة إلى المخزون الفندقي في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستتم إدارة فنادق ومنتجعات عزيزي في الإمارات وخارجها من قبل قسم الضيافة الذي استحدثته في الآونة الأخيرة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، الحدث الرائد في المنطقة لقطاع السفر الداخلي والخارجي، والتجمع الأكبر من نوعه، وذلك في أعقاب الخطط التي كشفت عنها عزيزي مؤخراً لدخول قطاع الضيافة، مع تعيين مايكل زاغر رئيس العمليات الجديد لشؤون الضيافة، الذي سيتولى قيادة القسم الذي تأسس مؤخراً.

وتأتي خطة عزيزي للاستثمار في قطاع الضيافة في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، عن هدف الدولة للوصول إلى 40 مليون زائر، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم خلال سبع سنوات.

وحصلت عزيزي بالفعل على معظم قطع الأراضي اللازمة لتطوير فنادقها، وتخطط لإطلاق عمليات البناء قبل نهاية العام الجاري 2023.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: "بالتناغم مع استراتيجية السياحة لدولة الإمارات 2031 التي تهدف إلى الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسعي لجذب أكثر من 100 مليار درهم كاستثمارات جديدة في قطاع السياحة، قررنا ضخ هذا الاستثمار الكبير في قطاع الضيافة بقيمة 60 مليار درهم على مدار السنوات الخمس المقبلة، لنكون مساهماً رئيسياً من مستقبل دبي الواعد كمركز عالمي للسياحة".

وأضاف: "نستلهم خطانا من رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونتشرف دائماً بالإسهام في دعم خططه وتوجهاته من أجل دعم رحلة النمو والتقدم والإزهار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وستكشف عزيزي عن مشاريعها في قطاع الضيافة التي تعتزم تطويرها أمام الجهات المهتمة في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة. ويمكن زيارة معرض مبيعات في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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