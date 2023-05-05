فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى بوزنان في بولندا 29 أكتوبر المقبل

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلاتها إلى بوزنان في بولندا اعتبارًا من 29 أكتوبر، لتصبح ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة.

ومع بدء الرحلات الى بوزنان بواقع ثلاث مرات اسبوعيا تنمو وجهات فلاي دبي في بولندا الى ثلاث بما في ذلك كراكوف والعاصمة وارسو. ستعمل الرحلات إلى مطار بوزنان من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي أيام الأربعاء والجمعة والأحد. وتشغل فلاي دبي رحلة يومية إلى وارسو وخمس رحلات اسبوعيا إلى كراكوف ترتفع الى رحلة يومية اعتبارًا من 26 يونيو 2023.



وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “لقد شهدنا طلبًا متزايدًا على السفر بين دولة الإمارات وبولندا منذ بدء عملياتنا إلى السوق في عام 2018 مع إطلاق الرحلات إلى كراكوف. يسعدنا أن نرى شبكتنا تتوسع إلى ثلاث محطات هناك حيث ستوفر رحلات بوزنان لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر إلى بولندا وتفتح فرصًا لمزيد من التجارة والسياحة. فلاي دبي ملتزمة بتعزيز التواصل بين الثقافات ونتطلع إلى تعزيز الروابط بين البلدين في مختلف المجالات. "



في عام 2022 ، عززت دولة الإمارات وبولندا علاقتهما ببرنامج اقتصادي مشترك لتنمية فرص الأعمال والاستثمار ات الثنائية بين البلدين ، كما يتعاون البلدان في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة.

وتعليقًا على الإعلان عن إطلاق الخط، قال غريزغورز بايكوفسكي، الرئيس التنفيذي لمطار بوزنان: "حيث تتيح هذه الرحلات المباشرة من والى دبي للمسافرين من منطقة بوزنان وويلكوبولسكا وجميع أنحاء غرب بولندا السفلر بسهولة عبر شبكة فلاي دبي المتنامية التي تضم 120 وجهة في 52 دولة ".

وأضاف بايكوفسكي: "يفتح الاعلان عن رحلات الخط الجديد فرصا جديدة للسفر من بوزنان ، ونتوقع مزيدا من حركة التجارة والسياح والأعمال إلى هذه المنطقة".

وتعد بوزنان واحدة من أقدم مدن بولندا ، وتشتهر بتاريخها الغني وهندستها المعمارية المدهشة، التي تعود الى عصر النهضة وتقع في الجزء الغربي الأوسط من بولندا ، وتمثل اليوم مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا هاما.



تفاصيل الرحلات

ستشغل فلاي دبي ثلاث رحلات اسبوعيا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي الى مطار بوزنان اعتبارًا من 29 أكتوبر ايام الاربعاء والجمعة والاحد.

تبدأ أسعار التذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من مطار دبي الدولي إلى بوزنان من 11300 درهم فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 2950 درهم . وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من بوزنان إلى دبي من 2670 يورو و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 500 يورو.

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