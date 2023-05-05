منصور بن محمد: الزيادة المضطردة بعدد الزوار تعكس ريادة دبي في خريطة السياحة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، معرض سوق السفر العربي في يومه الختامي. وأقيمت الدورة الثلاثون من المعرض لهذا العام تحت شعار «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، وشهد مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، بزيادة لافتة في عدد الجهات المشاركة بنسبة 27% على نسخة العام الماضي.

وأثنى سموه في الزيارة على حجم المشاركات العالمية والإقليمية المشاركة في الحدث الأول على مستوى المنطقة في مجال السفر والسياحة والضيافة، مؤكداً سموه أن الزيادة المضطردة في عدد المشاركات والزوار تعكس مكانة دبي الرائدة في خريطة السياحة العالمية وتنامي دورها في تنشيط حركة السياحة والسفر الدولية.

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في جولته في المعرض، والتي رافقه فيها هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، عند عدد من أجنحة الجهات العارضة، حيث استمع سموه إلى شرح عن أبرز ما يميز هذه الدورة وما توفره كونها منصة مثالية يمكن للمشاركين عبره تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكان تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية.

كما تفقَّد سموه عدداً من أجنحة الدوائر والجهات المحلية المشاركة في المعرض وشملت جناح إمارة أبوظبي، ومنصات: طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إضافة إلى منصة شرطة دبي، حيث تعرف سموه إلى المبادرات والعروض التي تقدمها الجهات في مشاركتها في المعرض.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي 2023 عقد بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين، دبي للسياحة شريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات.

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