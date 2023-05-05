عبدالله المري يتفقد منصة شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة الشرطة المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2023، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط والأفراد.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة والخدمات المعروضة لزوار المعرض، والتي تعزز وعيهم بكل ما يختص بالخدمات الأمنية المرتبطة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن شرطة دبي تولي المعرض أهمية كبيرة، نظراً لما تتمتع به دبي من سمعة عالمية ريادية جاذبة لمختلف الجنسيات للعيش والاستثمار فيها، الأمر الذي يتطلب مواكبة مستمرة لأهم وأبرز المستجدات العالمية في قطاع السفر والسياحة.

واطلع معاليه في جولته في المنصة على الخدمات والفرق المرتبطة بالقطاع السياحي، واستمع إلى شرح عن متحف شرطة دبي، الذي ينقل بمعروضاته وقاعاته تجربة رائدة واستثنائية إلى الزوار عن التاريخ الحافل لرجال الأمن، ويروي لهم قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.

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