جلسة تناقش تعزيز السياحة الخليجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية جاذبة ومستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم، لما تمتلكه من تراث ثقافي متنوع وغني، ومعالم طبيعية خلابة، وبنية سياحية متطورة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «مستقبل السفر في دول مجلس التعاون الخليجي»، بمشاركة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، وفهد بن محمد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وذلك على هامش النسخة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي.

وقال: اتخذنا خطوات فعالة من أجل تعزيز التعاون السياحي بين الدول الخليجية والترويج لها كوجهة مفضلة، وذلك من خلال استراتيجية السياحة الخليجية والتي اعتمدها وزراء السياحة بدول مجلس التعاون أخيراً، وتستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز التنمية السياحية المستدامة، إضافة لتحسين البنية التحتية السياحية وجودة الخدمات السياحية.

وأضاف: يمكننا الاستفادة من الطفرة السياحية التي تشهدها دول الخليج لدعم النمو المستدام لهذا القطاع.

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